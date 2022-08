Mali baut auf historische Freundschaft mit Russland

Kooperation Von den Kolonialisten zu den Dschihadisten: Mali kommt nicht zur Ruhe – und baut nun auf Russland Nach dem Einbruch der Beziehungen zum Westen setzen Malis Militärmachthaber auf die historische Freundschaft zu Russland. Das Vakuum, das westliche Truppen hinterlassen, füllen Söldner der Wagner-Gruppe. Markus Schönherr, Pretoria 31.08.2022, 05.00 Uhr

Anfang August nahm Assimi Goïta, Staatspräsident von Mali, zusammen mit anderen Regierungsvertretern Militär Equipment aus Russland entgegen. Keystone

Sie kamen als Helden und gingen als verhasste Neokolonialisten: Mitte August verliess der letzte französische Soldat Mali. Nicht, weil die Mission, Stabilität in den von Militärs und Islamisten umkämpften Wüstenstaat zu bringen, abgeschlossen wäre. Davon ist das westafrikanische Land heute weit entfernt. Die Militärjunta in der malischen Hauptstadt Bamako setzt nun auf einen neuen Verbündeten: Russland.

«Wir stehen möglicherweise vor einem ausgewachsenem Sicherheitsvakuum in Mali», warnt der Politologe Fahiraman Rodrigue Kone. Nicht bloss ringe die Armee um die volle Kontrolle über das Territorium, auch im Kampf gegen Fundamentalisten gebe es Schwierigkeiten. «Zuletzt nahmen dschihadistische Aktivitäten zu. Gruppen, die dem Islamischen Staat nahestehen, profitieren von dem gelockerten Würgegriff des französischen Militärs.»

Seit einem Jahrzehnt kommt Mali nicht mehr zur Ruhe. 2012 hatte sich in Bamako das Militär an die Macht geputscht. Islamisten hatten die Machtübernahme genutzt, um den Norden zu besetzen. Bewohner wurden hingerichtet, etliche Manuskripte, teils 800 Jahre alt, gingen in Flammen auf. 2013 war es der französischen Militäroperation «Serval» gelungen, den Norden zurückzuerobern. Allerdings sollte die Stabilität nur wenige Jahre halten: 2020 und 2021 stürzte Malis Armee erneut die Zivilregierungen. Danach gingen Malier auf die Strasse, um gegen die französische Militärpräsenz zu demonstrieren. Die einstigen Retter entwickelten sich in ihren Augen zu Eindringlingen, unfähig sie zu beschützen, selbst verantwortlich für Menschenrechtsverletzungen.

Russlands Söldner mit offenen Armen empfangen

In Bamako feierten Demonstranten das Ende des französischen Einsatzes mit brennenden EU-Flaggen. «Merci Wagner», prangte auf ihren Schildern – eine Willkommensbotschaft an die neuen Uniformierten im Land. Nach dem Einbruch der Beziehungen zum Westen setzen Malis Militärmachthaber auf die historische Freundschaft zu Russland. Das Vakuum, das westliche Truppen hinterlassen, füllen Söldner der Wagner-Gruppe.

Das private Sicherheitsunternehmen unterhält enge Beziehungen zur Regierung in Moskau und ist in etlichen Ländern Afrikas aktiv. In Johannesburg schätzt Craig Moffat von der Denkfabrik Good Governance Africa: «Kein Staat heuert freiwillig Söldner an, ausser er steckt in ernsten Schwierigkeiten.» Die Auswirkungen? «Wenn es den Russen gelingt, den Aufstand [der Fundamentalisten] gemeinsam mit der Militärjunta niederzuschlagen, könnte dies fortan als erfolgreiche oder zweckmässige Kooperation angesehen werden.»

Russlands Militärkooperation mit afrikanischen Staaten ist nicht neu, auch nicht für Mali: «Viele militärische und zivile Beamte wurden und werden heute noch in Russland ausgebildet. Diese Zusammenarbeit nahm mit der Auflösung der Sowjetunion ab. Aber zuletzt scheint sie neuen Schwung zu bekommen», so Kone. Moskau wolle seinen Fussabdruck in Afrika vertiefen. Dabei sei die Position von Malis neuen Machthabern «paradox»: Einerseits verurteilen sie den «Neokolonialismus» ihrer früheren Partner, andererseits liebäugeln sie mit Russland, das nicht weniger von imperialistischen Gedanken beflügelt sei.

Beobachter sehen die Menschenrechte in Gefahr. So forderte Human Rights Watch (HRW) Malis Armeeregenten Anfang August dazu auf, «Folter und Verschleppungen» von politischen Gegnern zu beenden.

Unklar bleibe laut dem Politologen Kone, welche Auswirkungen Mali durch die Isolation zum Westen erwarten. Klar sei aber, dass Mali sowohl mit Frankreich als auch Deutschland, das derzeit über den Abzug seiner Blauhelme spekuliert, zwei seiner wichtigsten Entwicklungspartner verlieren könnte.