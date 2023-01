Kommentar Westliche Panzer für die Ukraine: Macrons wichtiger Tabubruch Frankreichs Präsident hat der Ukraine erstmals westliche Kampfpanzer versprochen. Jetzt hat Deutschlands zögerlicher Kanzler keine Ausreden mehr. Ebnet dies nun gar einem noch viel grösseren Entscheid den Weg? Fabian Hock Jetzt kommentieren 05.01.2023, 16.00 Uhr

Französische Radpanzer vom Typ AMX-10 RC: Präsident Emmanuel Macron will eine unbestimmte Zahl an die Ukraine liefern. Jeremy Bessat / AP

Vor diesem Entscheid hatten sich Europas Regierungschefs lange gedrückt, jetzt hat sich Emmanuel Macron endlich durchringen können: Frankreichs Präsident verspricht der Ukraine westliche Kampfpanzer. Ein wichtiger, längst überfälliger Schritt. Wichtig, nicht weil die französischen Radpanzer vom Typ AMX-10 RC die Wende auf dem Schlachtfeld bringen könnten. Sondern weil Macron damit eine rote Linie verschiebt.

Seit Kriegsbeginn fleht die Ukraine den Westen regelrecht an, modernes schweres Gerät an Kiew zu liefern. Stattdessen schickte Europa Ausreden. Besonders Mühe gegeben hat sich dabei Deutschlands Kanzler Olaf Scholz: Putin könnte dadurch provoziert werden, hiess es etwa. Und die Ukrainer könnten die komplizierten Gerätschaften ja gar nicht bedienen. Dass diese nach nur wenigen Tagen Übung mit westlichen Boden-Luft-Raketen die ersten russischen Flugkörper vom Himmel holten, juckte Scholz nicht. Er bestand darauf: Keine deutschen Alleingänge. Die Lieferung moderner Panzer blieb tabu.

Mit Macrons Entscheid hat sich das nun erledigt. Zumal die USA ziemlich sicher nachlegen werden und ihrerseits bald Schützenpanzer gen Osten schicken.

Und dennoch ist es nur ein Zwischenschritt. Denn in europäischen Kasernen verstauben immer noch jene Waffensysteme, die den Ukrainern am allermeisten helfen würden: Schwere Kampfpanzer wie der deutsche Leopard oder der französische Leclerc. Es gibt keinen Grund, den Ukrainern diese Waffen vorzuenthalten. Es fehlt allein am politischen Willen. Macron könnte mit seinem Entscheid den Weg dazu geebnet haben.

