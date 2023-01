Silvester-Gewaltnacht von Berlin: Wenn Integration scheitert

Kommentar Wenn Integration scheitert: Die Lehre aus der Gewaltnacht von Berlin Die Bilder aus der Silvesternacht verstören: In Berlin kam es zu beispiellosen Gewaltakten gegen Polizisten, Sanitäter und Feuerwehrleute. Drohen uns solche Zustände auch in der Schweiz? Fabian Hock Jetzt kommentieren 03.01.2023, 17.59 Uhr

Polizisten werden in der Silvesternacht mit Feuerwerk attackiert: In Berlin kam es zu beispiellosen Übergriffen auf Einsatzkräfte. Bild: Julius-Christian Schreiner / DPA

Die Gewaltexzesse machen fassungslos: In der Silvesternacht zogen Horden junger Männer, die meisten mit Migrationshintergrund, durch Berlin und liessen ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Gezielt machten sie Jagd auf Einsatzkräfte. Mit Steinen, Eisenstangen und Böllern gingen sie auf Polizisten, Sanitäter und Feuerwehrleute los. Berlin in den ersten Stunden des neuen Jahres – das war rohe Gewalt gegen einen machtlosen Staat.

Lehren aus der traumatischen Silvesternacht von Köln 2015 und den Randalen von Stuttgart 2020 hat die Politik aber offensichtlich keine gezogen. Denn erneut wird alles getan, um nicht über das zu Grunde liegende Problem zu sprechen: die gescheiterte Integration der Täter. Während die grosse Mehrheit der Migranten hervorragend integriert ist, gibt es eine kleine Gruppe junger Männer mit Wurzeln etwa in der Türkei oder im Libanon, die Mitten in Deutschland in regelrechten Parallelgesellschaften aufwachsen. Für sie spielen Gesetze keine Rolle. Sie verachten den deutschen Staat und dessen Rechtssystem.

Auch in der Schweiz nehmen Angriffe auf Einsatzkräfte zu. Von Berliner Verhältnissen kann jedoch, zum Glück, keine Rede sein. Der wichtigste Grund dafür: Die Schweiz hat auch schwierige Debatten über Integration stets gesamtgesellschaftlich geführt, statt sie unter den Teppich zu kehren. Sie hat jene Parallelwelten wie in Berlin Neukölln nie entstehen lassen. Die Gewaltnacht von Berlin ist daher auch als Appell zu verstehen, niemals vor unangenehmen Diskussionen zurückzuschrecken.

