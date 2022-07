Sparplan der EU: Auch Schweiz sollte jetzt das Gas runterdrehen

Jahrelang hat Deutschland alle Warnungen in den Wind geschlagen und sich in russische Abhängigkeit beim Gas begeben. Jetzt hofft es auf die Solidarität der anderen, und auch der Schweiz. Das ist richtig: Denn strauchelt Deutschland, wird’s in Europa ungemütlich.

Remo Hess, Brüssel 27.07.2022, 05.00 Uhr