Kommentar zum Rücktritt von Anne Spiegel

Kommentar Regieren mit Kindern? Natürlich geht das! Familienministerin Anne Spiegel tritt zurück. Ihr Fall wirft interessante Fragen auf. Doris Kleck 16.04.2022, 12.39 Uhr

Die deutsche Familienministerin Anne Spiegel erzählte am Sonntag mit brüchiger Stimme von ihrem Mann, der 2019 einen Schlaganfall hatte und keinen Stress mehr ertragen würde. Von den vier Kindern, bei denen Corona Spuren hinterlassen habe. Von sich selbst, die im Bundesland Rheinland-Pfalz Familienministerin war, ab 2021 noch das Umweltministerium führte und Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahlen war – macht drei Jobs, zu viel, wie sie sagte. Das deutsche Bundesland hat so viele Einwohner wie die Kantone Zürich, Bern, Waadt und Aargau zusammen. Von ihrer Familie, die all das «über die Grenze gebracht hat», wie sich die 41-Jährige ausdrückte. Und deshalb vier Wochen Familienferien in Frankreich brauchte – just zehn Tage nach der Jahrhundertflut im Ahrtal, die 134 Menschen das Leben gekostet hat.

Genützt hat es nichts. Spiegel musste gleichzeitig zugeben, dass sie in Bezug auf die Teilnahme an Kabinettssitzungen per Videoschaltung nicht die Wahrheit gesagt hat. Vor allem aber bestanden schon vorher erhebliche Zweifel daran, wie gut die Umweltministerin die Flutkatastrophe gemanagt hatte – unabhängig vom Urlaub.

Die Einblicke ins Privatleben waren der letzte Versuch, ihr neues Amt als Bundesministerin zu retten. Ihr Kalkül ging nicht auf, doch immerhin gelang es ihr, Zweifel zu streuen. Tatsächlich meldeten sich bald jene, die meinten, Spiegel musste zurücktreten, weil sie eine Frau und Mutter sei. Nein, Spiegel ist kein Frauenopfer. Der Rücktritt hat nichts mit ihrem Geschlecht zu tun – sondern mit der Bewältigung der Katastrophe und ihrer Kommunikation. Unwahrheiten statt Transparenz.

Irritierende Bitte um Entschuldigung am späten Sonntagabend: Bundesfamilienministerin Anne Spiegel. Bild: Annette Riedl

Aber ihr Fall wirft interessante Fragen auf. Spiegels Geschichte wühlt auf, weil sie unsere eigene Lebensrealität betrifft, weil sie unterstreicht, wie verletzlich Familien sind. In der Schweiz waren – im Gegensatz zu Deutschland – die Schulen während der Pandemie nur während weniger Wochen geschlossen, die Kitas gar nie. Doch es genügte, um die Organisation von Familien mit zwei berufstätigen Eltern auf die Probe zu stellen. Job und Familie lassen sich in der Regel gut organisieren, doch es braucht nicht viel, um die gut geschmierte Maschine ins Stocken zu bringen. Ein Schreibaby; ein kranker Partner; Eltern, die plötzlich Pflege brauchen. Eine Familie kann schnell und unerwartet an Grenzen stossen. Selbst wenn weder die Mutter noch der Vater einen Topjob in Politik oder Wirtschaft bekleidet.

Spiegels Rücktritt löst eine Diskussion über die bessere Vereinbarkeit von Politik und Familie aus. Das ist wichtig. Die Wahrheit ist aber auch: Es gibt Jobs, wo die Verantwortung nicht teilbar ist; die nicht in einer 35-Stunden-Woche bewältigbar sind. Wo sich die Eltern darauf verständigen müssen, welche Karriere in einer bestimmten Lebensphase Vorrang hat. Wo absolute Gleichberechtigung schwierig ist. Auch das zeigt der Fall von Anne Spiegel: ihr Mann kümmerte sich Vollzeit um die Kinder. Ihre Tragik ist, dass diese Rollenteilung aufgrund des Schlaganfalls ihres Partners offensichtlich nicht mehr funktionierte. Dass sie sich zu viel zugemutet hat. Früher hiess es salopp, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Das gilt auch umgekehrt.

Regieren mit Kindern? Natürlich geht das! Das lebt uns exemplarisch gerade die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock vor, das war für Väter während Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit in der Schweiz und das zeigen uns auch viele Mütter in Kantonsregierungen oder Stadtexekutiven.

Aber ja, es gibt Lebensphasen, wo es schwieriger ist als in anderen. Was für ein Glück, dass wir älter werden – und politische Karrieren flexibler. Der Zürcher SVP-Regierungsrat Ernst Stocker wird nächstes Jahr 67 sein, wenn er sich ein weiteres Mal zur Wahl stellt. Valérie Dittli wurde am letzten Sonntag mit 29 Jahren in den Waadtländer Staatsrat gewählt.

Unterschiedliche demografische Perspektiven sind wichtig. Als der Russe Sergej Lawrow seine deutsche Amtskollegin im Januar als «echte Aussenministerin» zum Wodkatrinken aufforderte, erwiderte Baerbock: «Wodka als Härtetest? Ich habe zwei Kinder geboren». Na sdorowje!