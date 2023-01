Lützerath: Neubauer und Thunberg schaden ihrem Anliegen

Kommentar Popanz Lützerath: Neubauer, Thunberg & Co. schaden ihrem Anliegen Im Westen Deutschlands meinen Aktivisten und Demonstranten, vom Schicksal eines kleinen, verlassenen Dorfes hänge die Rettung des Weltklimas ab. Dem Klimaschutz helfen sie damit nicht. Hansjörg Friedrich Müller, Berlin Jetzt kommentieren 16.01.2023, 05.00 Uhr

Die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer wird am Freitag von Polizisten von einer Sitzblockade nahe Lützerath weggetragen. Federico Gambarini / dpa

Was sich am Samstag nahe dem Dörfchen Lützerath im Westen Deutschlands abspielte, ist rational kaum zu erklären: Demonstranten überrannten eine Polizeikette. Einige von ihnen griffen ein niederländisches Fernsehteam an; Tausende begaben sich bis an den Rand des Braunkohle-Tagebaus Garzweiler II und damit in Gefahr, denn der Boden dort war seit Tagen vom Regen aufgeweicht worden.