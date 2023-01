Westliche Panzer für die Ukraine: Macrons wichtiger Tabubruch

Kommentar Panzer für die Ukraine: Dieser Tabubruch des Westens ist wichtig Frankreichs, die USA und sogar Deutschland haben der Ukraine erstmals westliche Panzer versprochen. Ebnet dies nun gar einem noch viel grösseren Entscheid den Weg? Fabian Hock 1 Kommentar 05.01.2023, 16.00 Uhr

Französische Radpanzer vom Typ AMX-10 RC: Präsident Emmanuel Macron will eine unbestimmte Zahl an die Ukraine liefern. Jeremy Bessat / AP

Vor diesem Entscheid hatten sich Europas Staats- und Regierungschefs lange gedrückt, jetzt hat sich einer endlich durchringen können: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verspricht der Ukraine westliche Panzer. Ein wichtiger, längst überfälliger Schritt. Wichtig, nicht weil die leichten französischen Radpanzer vom Typ AMX-10 RC die Wende auf dem Schlachtfeld bringen könnten. Sondern weil Macron damit eine rote Linie verschiebt.

Seit Kriegsbeginn fleht die Ukraine den Westen regelrecht an, moderne Panzer an Kiew zu liefern. Stattdessen schickte Europa Ausreden. Doch nun tut sich etwas: Nach der Ankündigung aus Paris erklärten prompt die USA und sogar Deutschland, Schützenpanzer in die Ukraine zu schicken. Besonders die Ankündigung aus Berlin überrascht, denn bislang tat sich die Bundesregierung in Sachen Waffenlieferungen äusserst schwer. Kanzler Olaf Scholz warnte vor ­Risiken und Alleingängen. Jetzt liefert er Panzer vom Typ Marder.

Paris, Washington und Berlin senden ein starkes Zeichen nach Kiew und Moskau – und wichtige Unterstützung für die ukrainischen Truppen an der Front. Dennoch ist es nur ein Zwischenschritt. Denn in europäischen Kasernen verstauben immer noch jene Waffen, die den Ukrainern am allermeisten helfen würden: schwere Kampfpanzer wie der Leopard. Es gibt keinen Grund, den Ukrainern diese vorzuenthalten. Es fehlt allein am politischen Willen. Noch.

