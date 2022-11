Proteste in China: Das Volk hat gesprochen

Kommentar Mutige Proteste: Chinas Volk hat gesprochen Am Sonntag haben historische Proteste das Ende von Xi Jinpings «Null Covid»-Politik besiegelt. Seine Herrschaft hingegen wird überdauern – doch der Frust innerhalb der Bevölkerung ist noch nie so offen zutage getreten. Fabian Kretschmer, Peking 28.11.2022, 19.00 Uhr

Selten haben die Chinesen so viel Zivilcourage zur Schau gestellt wie dieses Wochenende: In Ürümqi sind die Massen auf die Strassen gezogen, in Schanghai posaunte die Jugend ihre Wut gegenüber der Regierung hinaus, und in der Hauptstadt Peking zeigten die Studenten der renommierten Tsinghua-Universität ihre Solidarität.