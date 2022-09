Die Ukraine kann diesen Krieg gewinnen

Kommentar Die Ukraine kann den Krieg gewinnen – wenn der Westen jetzt nicht diesen Fehler macht Der erfolgreiche Vorstoss in den besetzten Nordosten zeigt: Die Zauderer lagen falsch, der Osten der Ukraine ist keineswegs verloren. Der Krieg ist an einem Wendepunkt. Fabian Hock Jetzt kommentieren 11.09.2022, 15.00 Uhr

Ein US-Artilleriegeschütz in der Region Charkiw: Die Ukrainer haben ein Gebiet so gross wie das Tessin zurückerobert. Evgeniy Maloletka / AP

Wenn man denkt, die Ukrainer könnten einen nun wirklich nicht mehr überraschen, setzen sie noch einen drauf. So war es in den ersten Tagen nach dem russischen Überfall, als Präsident Selenski das Angebot der Amerikaner ausschlug und statt aus Kiew zu fliehen an der Seite seiner Landsleute blieb.

So war es auch, als die scheinbar übermächtige russische Armee auf die Hauptstadt zurollte und von den Ukrainern zurückgeschlagen wurde. Was ihnen in den vergangenen Tagen im Nordosten gelang, ist jedoch fast noch höher einzuschätzen.

Der Osten, raunten bekannte und weniger bekannte, teils selbsternannte Experten, gehöre längst Putin. Es habe gar keinen Sinn, die Ukrainer mit westlichen Waffen hochzurüsten. Das verlängere ihr Leiden nur. Und nun das: 2500 Quadratkilometer haben sie in der Region Charkiw zurückerobert – eine Fläche, fast so gross wie das Tessin.

Der Krieg ist an einem Wendepunkt

Während die Russen aus dem Gebiet rennen, zeigt dieser Erfolg zweierlei: 1. Nur die Ukrainer entscheiden, wann es Zeit wird für Verhandlungen. Niemand sonst. Und 2. Westliche Waffenlieferungen machen den entscheidenden Unterschied. Panzer aus Polen, Transporter aus den USA und moderne Artillerie- sowie Luftabwehrgeschütze ermöglichen es den Ukrainern, ihr Land zurückzuholen.

Putins Armee ist noch nicht geschlagen. Doch dieser Vorstoss könnte den Wendepunkt bedeuten. Wenn der Westen jetzt nicht einknickt, sondern alles liefert, was die Ukraine braucht, kann sie diesen Krieg gewinnen.

