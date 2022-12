KOMMENTAR Katar-Gate: Debakel fürs EU-Parlament Dem EU-Parlament droht durch den mutmasslichen Korruptionsskandal im Zusammenhang mit Katar ein riesigen Vertrauensverlust. Orban, Putin und andere Autokraten reiben sich die Hände. Remo Hess, Brüssel 12.12.2022, 05.00 Uhr

Muss sich wegen Korruptionsanschuldigen verantworten: Vizepräsidentin des EU-Parlaments Eva Kaili. EP

Ausgerechnet das EU-Parlament, das sich als Vorkämpfer für Rechtsstaatlichkeit und Transparenz versteht, wird jetzt von einem Korruptionsskandal erschüttert. Mit ganzen Säcken voller Geld sollen die Katarer EU-Abgeordnete bis an die Parlamentsspitze bestochen haben. Wenn alles stimmt, was bis jetzt in den Medien bekannt ist: Der Rufschaden wäre gigantisch.