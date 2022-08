Ukraine-Krieg: Darum braucht es ein hartes Visa-Verbot für Russen

Kommentar Es ist nicht nur Putins Krieg – darum braucht es ein knallhartes Visa-Verbot für russische Touristen An diesem Dienstag entscheidet die EU darüber, ob Russinnen und Russen weiterhin in Europa Ferien machen dürfen. Aus diesem einen Grund muss der Visa-Bann jetzt kommen – auch in der Schweiz. Fabian Hock 2 Kommentare 29.08.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Russische Touristen am Flughafen von Helsinki: Nach Finnland kommen sie mit Schengen-Visa auf dem Landweg, von dort geht es weiter per Flugzeug nach Westeuropa in die Ferien. Diese Praxis soll nun unter die Lupe genommen werden. AFP

Ein Video, das fassungslos macht, geht derzeit durch die sozialen Medien. Es dauert etwas mehr als eine Minute und zeigt den russischen Söldner Igor Mangushev. Während einer Rede posiert er mit dem Schädel eines ermordeten ukrainischen Soldaten. «Wir sind am leben, und dieser Kerl ist tot», prahlt er. «Wir machen einen Kelch aus seinem Schädel.»

Dann sagt Mangushev etwas, das jeder, der an Verhandlungen mit Wladimir Putin und seiner Vernichtungsmaschinerie glaubt, hören sollte: Russland kämpfe nicht gegen Leute aus Fleisch und Blut, sagt er. Russland gehe es um etwas anderes. «Wir sind im Krieg gegen die Idee der Ukraine als ein anti-russischer Staat. Es kann keinen Frieden geben. Wir müssen die Ukraine de-ukrainisieren.» Ihn interessiere dabei nicht, wie viele ukrainische Soldaten er mit seiner Truppe dafür töten müsse.

Mangushevs makabrer Auftritt wirft ein Schlaglicht auf die Mission, die sich die russische Armee bei ihrem Feldzug gegen das Nachbarland gegeben hat: Die Vernichtung der Ukraine als Staat. Je langsamer sie dabei vorankommt, desto lauter wird die Propaganda.

In Russland kümmert es die wenigsten, dass ihr Land die Ukraine zerstört

Russische Soldaten haben im vergangenen halben Jahr abscheuliche Kriegsverbrechen verübt. Während sich die Ukraine-Hasser in Russland immer weiter radikalisieren und inzwischen offen zum Völkermord aufrufen, geschieht innerhalb der russischen Bevölkerung bemerkenswertes:

«Der Krieg in der Ukraine, er ist in Russland auch sechs Monate nach seinem Beginn praktisch abwesend», schreibt CH Media Moskau-Korrespondentin Inna Hartwich. Die Menschen nehmen gleichgültig zur Kenntnis, dass ihre Armee ein Nachbarland zerstört. An Gewalt sind sie gewöhnt. Sie arrangieren sich.

Eine Mehrheit der Russinnen und Russen - je nach Umfrageinstitut zwischen 60 und 80 Prozent - steht sogar hinter Wladimir Putin und seiner «Spezialoperation». Das Z-Symbol wird zum Exportschlager, selbst am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln tauchte es am Wochenende auf. Kinder werden indoktriniert und zu Propagandazwecken missbraucht. Überall im Land werden Aufmärsche zur Unterstützung des Kreml organisiert. Proteste gibt es praktisch keine. Es ist nicht nur Putins Krieg. Es ist Russlands Krieg.

Ein russischer Besucher einer Militärparade mit «Z»-Shirt ausserhalb von Moskau - das Symbol des russischen Angriffs auf die Ukraine. Maxim Shipenkov / EPA

Ein Teil der mindestens gleichgültigen Bevölkerung verbringt die Ferien dank Touristen-Visa wie selbstverständlich in Europa. Das ist schlicht inakzeptabel.

Bislang fordern vor allem osteuropäische Staaten wie Finnland und Estland ein striktes Visa-Verbot für russische Touristen. Skeptische Stimmen kommen aus Deutschland, aus Brüssel und auch aus Österreich. Ein Visa-Verbot würde «ganz Unschuldige» treffen, meint Kanzler Olaf Scholz in Berlin. Schlage man den Russen die Tür nach Europa zu, heisst es aus Wien, verliere man nicht nur den Kontakt zur Opposition, sondern auch den Einfluss auf die russische Bevölkerung, die dann gar nicht mehr erfahre, was in der Ukraine wirklich los sei.

Nur: Bringt der Kontakt mit Europäern wirklich Veränderung in Russland? Aus kaum einem anderen Land kommen mehr Menschen mit Touristen-Visum nach Europa - seit Jahren. Die positive Wirkung in Russland ist gleich null.

Ein starkes Zeichen gegen Putin - und für die Ukraine

Es wird deshalb Zeit, dass der privilegierte Teil der russischen Bevölkerung, der zur Sommerfrische an die Cote d'Azur oder den Genfer See reist, versteht, dass der Angriffskrieg des Kreml auch für sie Konsequenzen hat. Die Touristen-Visa für den gesamten Schengen-Raum, mit denen Russen über den Landweg etwa nach Finnland kommen, um mit dem Flugzeug weiter in den Westen zu reisen, sollten verboten werden. Es wäre ein starkes Zeichen Europas gegen Putin - und für die Ukraine.

Das allerdings darf nicht bedeuten, dass Kremlkritiker das Land nicht mehr verlassen können. Ein Visa-Bann muss zwingend so ausgelegt werden, dass dies weiterhin möglich ist. Theoretisch geht das über «humanitäre Visa», die jedes Land individuell ausstellen kann. In der Praxis ist die Vergabe kompliziert und langwierig. Diese Visa sollten für Oppositionelle einfacher zugänglich werden.

Wer raus will aus Putins Russland, muss raus können. Die Gräueltaten der eigenen Regierung leugnen oder gar gutheissen und zugleich den Luxus von Europa-Ferien geniessen - damit allerdings muss Schluss sein.

2 Kommentare Alle Kommentare anzeigen