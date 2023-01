Panzer für die Ukraine: Olaf Scholz’ seltsame Angst

Kommentar Die seltsame Angst des Olaf Scholz: Warum er falsch liegt, was Panzerlieferungen an die Ukraine angeht Einmal mehr versucht der deutsche Kanzler, die Verantwortung für eine schwere Entscheidung auf die Verbündeten abzuwälzen. Sollte er tatsächlich befürchten, mit der Lieferung des Leoparden den Weltenbrand auszulösen, dürfte er unrecht haben. Hansjörg Friedrich Müller, Berlin Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Einerseits gilt er als stur, andererseits macht er seine Entscheide immer wieder von jenen der Verbündeten abhängig: der deutsche Kanzler Olaf Scholz, hier am Mittwoch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Bild: Markus Schreiber/AP

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 schien der deutsche Kanzler Olaf Scholz das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen: Als der Sozialdemokrat damals von einer «Zeitenwende» sprach, meinten manche, mit der Zurückhaltung der Bundesrepublik in militärischen Dingen gehe es nun zu Ende.

Wie sehr dieser Eindruck täuschte, zeigt sich in der Frage möglicher Waffenlieferungen an die Ukraine: Wer beobachtet, wie Scholz dabei handelt, könnte meinen, der Kanzler würde am liebsten gar keine Waffen gen Osten schicken. Immer wieder redet er davon, Deutschland müsse «Alleingänge» vermeiden.

Wenn dann mit der Zeit klar wird, dass ein Alleingang im Nicht-Liefern bestehen würde, fällt der Kanzler immer wieder um, etwa im Fall des Schützenpanzers Marder, als Scholz seinen Widerstand aufgab, nachdem Washington und Paris die Lieferung ähnlicher Geräte angekündigt hatten.

Die Wahrscheinlichkeit, dass es beim Kampfpanzer Leopard 2 ähnlich laufen wird, ist gross, auch wenn die entsprechende Entscheidung bis zum Freitag noch nicht fiel: Auch hier schiebt Scholz die Verantwortung an die Verbündeten ab, in diesem Fall an die USA: Schicken diese keine Abrams-Panzer in die Ukraine, will Deutschland auch keine Leoparden liefern – und deren Lieferung Verbündeten wie Polen nicht genehmigen.

Scholz' Position ist gleich aus zwei Gründen problematisch: Offenbar befürchtet er, dass die Lieferung von Kampfpanzern zu einer Eskalation führen würde. Dass er sein Vorgehen dennoch von jenem Washingtons abhängig macht, zeigt, dass er offenbar bereit ist, aus seiner Sicht falsche Entscheidungen zu treffen, nur weil andere dies tun. Ein solches Vorgehen wünscht man sich von einem Regierungschef eigentlich nicht.

Die viel wichtigere Frage ist allerdings, ob Scholz' Angst vor der Eskalation überhaupt berechtigt ist. Die Antwort lautet: eher nicht. Seit der Rückeroberung Chersons im November sind den Ukrainern keine grösseren Geländegewinne mehr gelungen. Zudem könnten die Russen im Frühjahr eine neue Offensive starten.

Kampfpanzer wie der Leopard könnten den Ukrainern dabei helfen, russisch besetzte Gebiete zurückzuerobern. Damit, dass demnächst ukrainische Truppen auf Moskau marschieren, ist dagegen nicht zu rechnen. Sollte Scholz tatsächlich befürchten, mit der Lieferung des Leoparden den Weltenbrand auszulösen, dürfte er falsch liegen.

