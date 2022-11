Midterms 2022: Warum die US-Wahl so wichtig ist

Kommentar Die letzte Chance für die Demokraten, bevor Trump ins Weisse Haus zurückkehrt: Warum die US-Wahl so wichtig ist Die Republikaner von Ex-Präsident Donald Trump drängen am Dienstag zurück an die Macht – ein Gedanke, der nicht nur der linken Landeshälfte Angst und Bange macht. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 08.11.2022, 11.00 Uhr

Am Dienstag, 8. November, finden in den USA die Zwischenwahlen statt. Getty

Keine Frage: Die Demokraten von Präsident Joe Biden haben am Dienstag eine Ohrfeige verdient. Wenn mehr als 70 Prozent der Wählerinnen und Wähler der Meinung sind, die USA würden sich auf dem Holzweg befinden, dann gehört die Mehrheitspartei in der grössten Volkswirtschaft der Welt bestraft. So funktionieren Präsidialdemokratien nun einmal. Wer mit dem Kurs des Staatschef unzufrieden ist, der wählt die Opposition und zwingt die Parteien zur Kooperation.

Dumm nur, dass die USA ein Land mit einem Zweiparteiensystem sind. Und dass die einzige Alternative zu den Demokraten die Republikanische Partei von Donald Trump ist – dem Mann also, der ein gespaltenes Verhältnis zur Realität besitzt.

Millionen von Amerikanerinnen und Amerikaner haben Angst vor dieser Partei. Sie wollen sie, so lange die Republikaner noch unter Trumps Knute stehen, nicht wählen. Sie befürchten, dass konservative und rechte Abgeordnete nicht an politischen Kompromissen oder Gesetzespaketen interessiert sind, sondern in Washington bloss für Krawall sorgen wollen.

Gut möglich, dass die Ohrfeige für die Demokraten am Dienstag deshalb weniger heftig ausfallen wird als prognostiziert. Die Biden-Partei wäre aber gut beraten, ein solches Ergebnis nicht als Bestätigung für den bisherigen Kurs des Präsidenten aufzufassen. Denn in zwei Jahren steht bereits die nächste Wahl an. Und in dieser droht die Rückkehr Trumps ins Weisse Haus.

