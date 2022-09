Gaslecks, ein Kommentar: Der Energie-Krieg wird heiss

KOMMENTAR Der Energie-Krieg wird heiss Die Sabotage der Nordstream Pipeline zeigt: Europas kritische Infrastrukturen werden ins Visier genommen. Jetzt gilt es Sicherheitsmassnahmen zu verstärken. Auch in der Schweiz. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 28.09.2022, 17.32 Uhr

Das Gas-Leck in der Ostsee auf einem Satelliten-Foto. Keystone

Es ist eine Szene wie aus einem James Bond Film: In der Ostsee, tief unter der Meeresoberfläche, macht sich jemand an zwei wichtigen Gaspipelines zu schaffen. Wenig später klaffen drei grosse Löcher in den Eisenröhren. Gasblasen blubbern an die Oberfläche und die ganze Welt fragt sich: Was passiert hier gerade?

Bloss: Anfang diese Woche wurde James Bond von der Realität eingeholt. Jemand hat die Nordstream-Gaspipelines in die Luft gejagt. Wie sich die Sabotage-Aktion abgespielt hat, werden wir vielleicht nie erfahren. Auch wer der Urheber ist, bleibt einstweilen hinter dem Nebel dieses Kriegs verborgen. Dies, auch wenn einiges auf die Russen hindeutet.

Fest steht: Der Energie-Krieg, der bislang über Preise und ausbleibende Gaslieferungen geführt wurde, droht jetzt heiss zu werden. Könnten nach Nordstream nicht auch andere Pipelines in die Luft fliegen? Oder Flüssiggas-Terminals? Oder wird sich jemand an wichtigen Internet-Kabel auf dem Meeresgrund zu schaffen machen? Unsicherheit greift um sich in Europa, was genau das Ziel dieser Attacke auf die kritische Infrastruktur gewesen sein dürfte.

Die Regierungen müssen sich dagegen wehren, die Sicherheitsmassnahmen erhöhen und so der Verunsicherung entgegentreten. Und auch in der Schweiz sollte man jetzt genau hinschauen. Denn unser Land ist eine Energiedrehscheibe und wer die Stabilität Europas sabotieren möchte, könnte gut auch die Schweiz ins Visier nehmen.

