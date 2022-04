Kolumbien: Waschmittel im Gewässer

Wegen Waschmittel im Wasser hat sich auf einem kolumbianischen Fluss eine dicke Schaumschicht gebildet. Nun hat der stinkende Schaum die ersten Siedlungen am Flussufer erreicht. Durch den Wind wird der Schaum auch in die Strassen der Dörfer getragen. (has)

29.04.2022, 15.14 Uhr