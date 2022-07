Kolumbien: Gleitschirme kollidieren und verheddern sich

Dramatische Videoaufnahmen von einem Gleitschirmflug in Kolumbien. Mitten in der Luft kollidieren zwei Paraglider, ihre Schirme verheddern sich und die beiden Piloten stürzen in Richtung Erdboden. Nur einer der beiden schafft es, den Rettungsschirm zu öffnen, was zu einer unsanften Bruchlandung führt.

25.07.2022, 14.55 Uhr