«Er wird einen super Job machen»: Menschen in London feiern ihren neuen König

Am Samstag wurde Charles III. offiziell zum König ernannt. Ein historischer Moment, wie zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort finden. Im Interview mit unserem Reporter wird klar, dass sich die Menschen in London auf den neuen Monarchen an der Spitze der Krone freuen.