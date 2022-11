Klimawandel: So viel heisser ist es in Europa seit 1991 geworden

Klimawandel So viel heisser ist es in Europa in den letzten 30 Jahren geworden – und weshalb die EU Lob bekommt Wie die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf berichtete sind in Europa zwischen 1991 und 2021 die Temperaturen durchschnittlich um 0,5 Grad pro Dekade gestiegen. Das hat auch einen Einfluss auf die Alpengletscher. Laut WMO verloren diese von 1997 bis 2021 rund 30 Meter an Eisdicke. 02.11.2022, 15.00 Uhr

Laut der WMO hält der Erwärmungstrend an. In Europa sind die Temperaturen in den vergangenen 30 Jahren mehr als doppelt so schnell gestiegen wie im globalen Durchschnitt. Das berichtete die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf, die zusammen mit dem europäischen Erdbeobachtungssystem Copernicus in Reading am Mittwoch den Klimazustandsbericht Europa vorlegte. Der Fokus liegt auf den Zeitraum bis 2021, nicht 2022.

Im Zeitraum 1991 bis 2021 seien die Temperaturen in Europa durchschnittlich um 0,5 Grad pro Dekade gestiegen. Sie steigen in der Arktis und in höheren nördlichen Breiten der Erde besonders schnell. Zudem erwärmt sich die Luft über Kontinenten im Schnitt rascher als über Ozeanen.

Düsseldorf, Deutschland :Trockenes Flussbett im Rhein vor Rheinkniebrücke und Rheinturm. Nach langer Trockenheit fällt im Hitzesommer 2022 der Rheinpegel auf einen Pegelstand von 71 cm. Rupert Oberhaeuser / CARO

Die Alpengletscher hätten von 1997 bis 2021 rund 30 Meter ihrer Eisdicke verloren. Der Eisschild Grönlands schmelze und beschleunige den Anstieg des Meeresspiegels. Im Sommer 2021 wurde dort am höchsten Punkt auf gut 3200 Metern erstmals seit Beginn der Messungen in den 80er Jahren Regen statt Schnee registriert.

Der Klimawandel hat gravierende Folgen für die Alpengletscher. Sandra Ardizzone / MAN

Die WMO lobt aber die Europäische Union als Vorzeigeregion in Sachen Eindämmung des Treibhausgasausstosses. In der EU sei der Ausstoss von 1990 bis 2020 um 31 Prozent gesunken. (dpa)