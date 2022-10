Der Inselstaat Tuvalu im Pazifik versinkt im Meer

Klimawandel Weil Tuvalu im Meer versinken könnte: Ein digitaler Zwilling soll zukünftig an das viertkleinste Land der Erde erinnern Tuvalu ist vom steigenden Meeresspiegel bedroht, der Pazifikstaat könnte innerhalb der nächsten 80 Jahre überschwemmt werden. Seine 12'000 Einwohner planen deswegen schon heute die Zukunft. Das Erbe des Inselstaates könnte mit Hilfe eines digitalen Zwillings bewahrt werden. Barbara Barkhausen, Sydney Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Das Inselparadies Tuvalu ist vom Klimawandel bedroht und könnte bald im Pazifik versinken. Unsplash

Tuvalu ragt an seiner höchsten Stelle gerade mal fünf Meter aus dem Wasser. Während andere Länder diskutieren, wie sie Häuser und Infrastruktur vor dem steigenden Meeresspiegel retten können, so geht es bei dem kleinen Inselstaat im Pazifik um die Existenz des gesamten Landes. Aussenminister Simon Kofe machte dies zuletzt in seiner Rede beim UNO-Klimagipfel in Glasgow mit einiger Dramatik deutlich: Kofe stand dabei – im Anzug und mit Krawatte – bis zu den Oberschenkeln im Wasser.