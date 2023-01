So ticken die radikalen Klimaschützerinnen von Letzte Generation

Klimaaktivismus Fürs Klima würde sie ins Gefängnis gehen – so tickt eine Aktivistin von «Letzte Generation» Aktivistin Lina Johnsen (24) war bereits an zahlreichen Strassenblockaden beteiligt. Hier erklärt sie, warum sie für den Klimaschutz das Recht bricht. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Aktivistinnen und Aktivisten von «Letzte Generation» kleben sich in Berlin an den Asphalt und blockieren eine Strasse im November 2022. Bild: Filip Singer/EPA

Seit Beginn des Jahres 2022 sorgen sie international für Aufsehen – und für einen Aufschrei. Radikale Klimaschutzbewegungen wie «Just Stop Oil», «Renovate Switzerland» oder «Letzte Generation» blockieren Autobahnen und Hauptverkehrsadern, indem sie sich auf die Strassen kleben, machen SUV und Lastwagen fahruntauglich oder beschmieren Ölgemälde von weltbekannten Künstlern – und das in ganz Europa: Von London über Paris bis nach Wien und Berlin und auch in Schweizer Städten wie Bern, Genf, Lausanne oder Zürich, werden immer wieder Störaktionen durchgeführt.

Und das durchaus medienwirksam: Erst kürzlich legten Mitglieder von «Letzte Generation» den Berliner Flughafen BER lahm, indem sie sich an die Landebahn klebten. Die Klimabewegungen wollen mit drastischen Aktionen auf ihre Forderungen aufmerksam machen – seien dies ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen, ein Stopp der Förderung fossiler Brennstoffe oder vier Milliarden Franken für die klimagerechte Sanierung schlecht isolierter Häuser in der Schweiz.

Unterdessen sind die Aktivisten der verschiedenen Bewegungen international stark vernetzt. «Renovate Switzerland» zum Beispiel orientiert sich bei den Störaktionen stark an der deutschen Gruppierung «Letzte Generation» – und bewirbt auch deren Informationsveranstaltungen in Deutschland.

Den Begriff «Letzte Generation» wählten die Aktivistinnen und Aktivisten, weil sie (und wir alle) ihrer Ansicht nach der «letzten» Generation angehören, die verhindern könne, dass die Erde wegen des menschengemachten Klimawandels dereinst unbewohnbar wird.

Seit Anfang 2022 hat sich «Letzte Generation» laut eigenen Angaben bereits in elf Ländern mit ähnlichen Gruppierungen wie der italienischen «Ultima Generazione» vernetzt. Die Aktionen und Forderungen der Gruppen sind, unter Beachtung der politischen Realität im jeweiligen Land, konvergent.

Alle sehen den «Eisberg»

Die Meinungen der Öffentlichkeit zum radikalen Vorgehen der Bewegungen und so auch demjenigen der «Letzten Generation», die ihr Engagement unter anderem auf Twitter auch als «Aufstand» bezeichnet, sind hingegen geteilt: Die einen sehen die teilweise durchaus gefährlichen Störaktionen als notwendigen zivilen Ungehorsam, die anderen sehen sie als gefährliche Missachtung der öffentlichen Ordnung.

Was denken die Aktivistinnen und Aktivisten selbst? «Alle Menschen sehen den Eisberg, auf den wir zusteuern, aber alle versuchen auch, ihn zu ignorieren. Das macht mich nervös», sagt Lina Johnsen, als die AZ sie in Freiburg im Breisgau trifft, wo die 24-jährige Aktivistin gerade ihr Bachelorstudium in Umweltwissenschaften abschliesst. Neben dem Studium arbeitet Johnsen – freiwillig, ohne Lohn und jeweils mehrere Tage pro Woche – für die «Letzte Generation».

Aktivistin Lina Johnsen war bereits an zahlreichen Strassenblockaden beteiligt. Bild: Hans-Caspar Kellenberger

Johnsen war in Klimacamps von «Ende Gelände» in Venedig und Hamburg, beteiligte sich an mehreren Strassenblockaden der Gruppe in verschiedenen deutschen Städten, hält wöchentlich Vorträge und gibt Aktionstrainings in Freiburg, um die Menschen für die Anliegen von «Letzte Generation» zu mobilisieren. Auch im Oktober, dem weltweiten Aktionsmonat der radikalen Umweltschutzbewegungen, blockierte sie gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern Autobahneinfahrten in Berlin.

Die gebürtige Hamburgerin spürte Anfang Februar 2022 zum ersten Mal eine Art «Klimaangst». Sie sass im Zug von Münster aus, wo sie die Ausstellung «Nimmersatt» zum Thema grüner Konsum besucht hatte. «Da konnte ich die Dramatik erstmals nicht nur rational, sondern auch emotional verstehen, es hat mich wie ein Schlag getroffen», sagt Johnsen.

«Das Wissen um die Klimakatastrophe ist da, die Umsetzungsvorschläge sind da, aber es passiert nichts.»

Am selben Abend traf Johnsen eine Freundin, die ein Aktionstraining bei «Letzte Generation» mitmachen wollte. Johnsen hörte sich daraufhin einen der Vorträge an, die mittlerweile in elf Ländern und an verschiedenen Orten in Deutschland gehalten werden. «Mir wurde bewusst, wie wenig Zeit uns noch bleibt. So bin ich zur Bewegung gekommen», sagt Johnsen.

Die von ihr beschriebene «Klimaangst», die Sorge um die Zukunft der Erde, das Ohnmachtsgefühl «im System gefangen zu sein und nichts zu tun, während wir auf eine drei bis vier Grad wärmere Erde, auf grosse Verwüstung und feindliche Lebensräume für die Menschen zurasen», habe sie wachgerüttelt.

«Die Klimakatastrophe wartet nicht, bis ich mein Studium beendet habe», so Johnsen. Trotzdem aber will sie es beenden – und engagiert sich daneben aktiv beim «Aufstand» von «Letzte Generation».

Die Politik reagiert zunehmend allergisch

Mittlerweile hält Johnsen die Vorträge an den Informationsveranstaltungen von «Letzte Generation» selbst. Auch beteiligt sie sich aktiv an den öffentlich umstrittenen Strassenblockaden – die den Schwerpunkt der Aktionen der Bewegung markieren.

Und immer dann, wenn Johnsen ihre Hände fürs Klima an den Strassenasphalt klebt, geht sie ein persönliches Risiko ein. Denn die Politik reagiert zunehmend allergisch auf die rechtswidrigen «Strassensperrungen»: Einer Aktivistin, die sich an mehreren Blockaden in Deutschland beteiligte, droht eine lange Haftstrafe, weil sie das Geld für die Bussen nicht aufbringen möchte.

Und die Bussen werden immer höher, während Politikerinnen und Politiker europaweit härtere Strafen fordern. Zwischen 60 und 240 Euro liegen sie im Moment für die Teilnahme an einer einzelnen Blockade, je nachdem, wie hoch die Einsatzkosten für die Behörden sind. Zuletzt wurden gar Hausdurchsuchungen bei Mitgliedern der radikalen Klimabewegung in Deutschland durchgeführt – Ausgangspunkt waren vermutete Sabotageakte der Bewegung an der Ölraffinerie PCK Schwedt.

Für die Aktivistinnen und Aktivisten sind Bussen oder Gerichtsvorladungen zum Alltag geworden. So auch für Johnsen: «Jedes Mal, wenn ich meinen Briefkasten öffne, hab ich ein mulmiges Gefühl.» Zahlen musste die Studentin schon oft, das ungute Gefühl wird aber durch die Angst vor einem Strafbefehl und einer Gerichtsvorladung verursacht.

Sie arbeite nebenbei, um ihre «Repressionskosten» wegen der Rechtsbrüche, welche die Aktivistinnen und Aktivisten mit ihren Strassenblockaden begehen, zu decken. «Die immer höheren Bussen sollen bewirken, dass wir damit aufhören», sagt Johnsen.

«Aber wir hören erst auf, wenn auf unsere Forderungen eingegangen wird.»

Forderungen, wie zum Beispiel ein Stopp der Subventionen für fossile Energieträger und – speziell in Deutschland – ein Tempolimit auf Bundesstrassen. Auch ein bezahlbarer öffentlicher Nahverkehr steht auf der Forderungsliste.

In der Schweiz fordert die Schwesterbewegung «Renovate Switzerland» vom Bundesrat vier Milliarden Franken für eine klimagerechte Sanierung schlecht isolierter Häuser. Zudem sollen hierzulande 100'000 Menschen ein Stipendium erhalten, das ihnen die Ausbildung für entsprechende Berufe finanziell zusichert – es fehlen entsprechende Fachkräfte für die Umsetzung.

Das «grosse Ganze» sehen

Rechtfertigt der Klimanotstand die Strassenblockaden, selbst wenn Ambulanzen oder Feuerwehrautos – so wie zuletzt in Berlin – blockiert werden? «Wir lassen immer eine Rettungsgasse, falls etwas passiert. Wenn es einen Notfall gibt, brechen wir die Blockade auch ab», sagt Johnsen. Es sei wichtig, dass die Menschen das wissen, fügt sie an.

In erster Linie verursachen die Blockaden Stau. Johnsen sagt aber: «99 Prozent der Staus werden nicht durch uns verursacht, sondern durch Unfälle oder unnötige Raserei. Ein Tempolimit würde nicht nur Öl und CO 2 einsparen, sondern auch mehr Sicherheit gewährleisten.» Diese Forderung sei aber nur ein Anfang, um auf die verschwenderische Mentalität der Gesellschaft im Umgang mit fossiler Energie hinzuweisen. Johnsen sagt:

«Wir wollen nicht einmal 30 Stundenkilometer weniger schnell fahren, während in Pakistan Tausende als Folge der Klimakatastrophe in den Fluten ertrinken.»

Die Forderung eines Tempolimits auf deutschen Autobahnen sieht Lina Johnsen als Sprungbrett für weitere politische Massnahmen, die das Klima schützen, so wie ein Stopp der Förderung fossiler Brennstoffe. Bild: Hans-Caspar Kellenberger

Die Forderung eines Tempolimits soll ein Sprungbrett für weitere Massnahmen sein. «Die Klimakatastrophe ist rahmengebend für viele andere Katastrophen. Aber wir sehen immer nur bis zum unmittelbarsten, greifbarsten Problem», sagt Johnsen. Die Menschen müssten verstehen, dass die durch den Klimawandel hervorgerufenen Krisen nicht aufhören, sondern immer schlimmer werden.

Ein bewusster Rechtsbruch

Bisher aber werden die Forderungen von «Letzte Generation» nicht erfüllt. Kommentatoren aus Medien und Politik bezeichneten die Störaktionen auch schon als «Geiselhaft» für die betroffenen Autofahrerinnen und bezichtigten die Aktivistinnen und Aktivisten der Spaltung der Gesellschaft. Ob das an der Protestform liegt, welche die Menschen zwingt, den Aktivistinnen und Aktivisten zuzuhören?

Aktivistin Johnsen sagt, dass jede gewaltfreie Protestform, die den Erhalt unserer Lebensgrundlage einfordere, erwünscht sei. Ohne die Demonstrationen von «Fridays for Future», so Johnsen, «wären wir nicht da, wo wir heute stehen». Aber man habe auch gesehen, dass Petitionen und Demos einfach nicht ausreichen – auch wenn Millionen Menschen auf die Strassen gehen würden.

Der Klimastreik in Basel 2020. Ohne die Demonstrationen von Fridays for Future wären die Klimaschutzbewegungen heute nicht da, wo sie stehen, meint Aktivistin Johnsen. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

«Letzte Generation» und auch «Renovate Switzerland» werfen den Landesregierungen in Deutschland und der Schweiz vor, das Recht auf Leben der Menschen zu brechen, indem sie nichts gegen den «Klimanotstand» unternehmen. «Wir haben in Deutschland ein verfassungswidriges Klimapaket auf den Tisch gelegt bekommen. Und es dauerte weitere Jahre, dagegen zu klagen», sagt Johnsen.

«Uns läuft die Zeit davon.»

Es gebe nicht die «eine» richtige Protestform, aber wenn man friedlich bleiben wolle, sei, auch aufgrund der Dringlichkeit – und der Aussicht auf eine bis zu vier Grad wärmere Erde – nur eine Störung des Alltags effektiv. Gerade diese permanente Störung macht die radikale Klimaschutzbewegung unignorierbar.

«Wir übertreten mit den Blockaden bewusst die Grenzen unseres Rechtssystems, denn bei dem gerade vorherrschenden Demokratiedefizit gibt es keine andere Möglichkeit mehr», sagt Johnsen. Heiligt der Zweck also die Mittel? Gerade die Methoden, mit denen die Bewegung die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zumindest zeitweise für sich gewinnt, kommen nicht nur gut an.

Gemäss einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey, bewerten die Menschen in Deutschland die Aktionen von «Letzte Generation» grossmehrheitlich als falsch. Mit ihren Strassenblockaden und ähnlichen Protestformen würde die Bewegung ihrem Anliegen Klimaschutz eher schaden.

Johnsen sieht das aber pragmatisch: Die Geschichte zeige Beispiele dafür, dass ziviler Widerstand wirksam sein könne, räumt sie ein. Aber nur durch die permanente Störung könne die Politik die Dringlichkeit erkennen, in der Klimakrise zu handeln. «Wir wissen, dass Leute blockiert werden, die nicht unbedingt was dafür können. Dafür entschuldigen wir uns», sagt Johnsen. «Aber die Störung ist absolut notwendig, und wir sitzen letztendlich für uns alle da», fügt sie an.

Vorbild Coronakrise

Es mache sie traurig, so Johnsen, dass Millionen Menschen weltweit zu «Geisseln des Klimakollaps» werden und ihre Lebensgrundlage verlieren, das sei «eine absolute Ungerechtigkeit». Dabei seien nicht die einzelnen Menschen das Problem. Johnsen sieht dieses dafür auf der strukturellen, gesellschaftlichen Ebene. «Darum müssen wir uns emotional miteinander verbinden», mahnt sie an.

Genau das will «Letzte Generation» erreichen – «damit die Politik irgendwann handeln muss». Mit den Störaktionen soll die gesamte Gesellschaft in den Diskurs hineingezogen werden. «Die Leute müssen betroffen sein, sodass sie beim Abendessen darüber reden. Dafür braucht es diese Aufregung, diese Störung», sagt Johnsen und fügt an:

«Es geht nicht darum, gemocht zu werden.»

Und während sich Johnsen und andere Aktivistinnen als «Feuermelder» der Klimakrise sehen, erleben andere die unignorierbaren Störaktionen als Erpressung der Gesellschaft.

Sollte die Politik den Forderungen von «Letzte Generation» Folge leisten, würde die Bewegung «sofort mit den Störungen und Blockaden aufhören», so Johnsen. Bis es so weit ist, sollen die Störungen der öffentlichen Infrastruktur beibehalten werden – mit Forderungen wie eben einem bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr oder der Anerkennung des «Klimanotstands» durch die deutsche Bundesregierung.

«Wir haben während der Coronakrise gesehen, dass wenn der politische Wille zur Handlung da ist, es auch schnell gehen kann», sagt Johnsen. Genau diesen Willen brauche man nun auch bei der Klimakrise. «Dieser wird aber beim Thema Klima immer auf die Zukunft vertagt, darum leiste ich jetzt Widerstand», sagt die Aktivistin.

Sorgen um die Zukunft

Die Zukunft der Erde treibt Lina Johnsen an. Im Gespräch wird spürbar, dass sie sich fragt, wie es mit der Welt weitergehen soll. «Ich frage mich nicht mehr, was ich einmal werden möchte, sondern wie die Welt in einigen Jahren aussehen wird», sagt sie. Dass sie sich für aus ihrer Sicht «geltendes Recht» einsetzen müsse und der Staat keine Alternative biete, mache sie traurig. «Ich weiss nicht, ob ich einmal eine Familie gründen will. Kann ich das überhaupt verantworten?»

Ein Aktivist klebt seine Hand für das Klima an den Asphalt in Berlin. Die Polizeieinsätze für die Räumung der Blockaden verursachen hohe Kosten. Bild: Filip Singer/EPA

Die Zukunft ihrer Bewegung sieht Johnsen derweil nicht in Gefahr: «Die Bewegung startete, als sieben Menschen in den Hungerstreik gingen. Nur wenige Monate später, im Juli in Berlin, gingen schon über 200 Menschen auf die Strasse», sagt Johnsen. Zuletzt nahm sie auch an Blockaden im Oktober teil. «Wir haben in einer so kurzen Zeit so viele Menschen angezogen, die Bürgermeisterin von Berlin-Friedrichshain hat sich sogar mit uns solidarisiert.» Die Menschen würden zunehmend in den Austausch treten, der Diskurs werde stärker. Das stimmt Johnsen zuversichtlich:

«Politikerinnen und Politiker müssen Stellung beziehen, es wird etwas in Gang gesetzt.»

Die Aktivistin glaubt, die Mehrheit der Menschen zumindest auf der Seite der Forderungen von «Letzte Generation» zu haben. «Ich glaube, wir können einen gesellschaftlichen ‹Kipp-Punkt› anstossen – dann wird es von selbst laufen.» Das Engagement für «Letzte Generation» nimmt zwar viel von ihrer Zeit in Anspruch, aber Johnsen sieht einen tieferen Sinn dahinter. Auch, weil die Bewegung stetig und länderübergreifend wächst.

Die «Letzte Generation» Ein Teil der Gruppierung rekrutiert sich aus Teilnehmerinnen und Teilnehmern des «Hungerstreiks der letzten Generation», die vor der Bundestagswahl 2021 im Berliner Regierungsviertel in den Hungerstreik getreten waren, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Finanzielle Unterstützung erhält die Aktionsgruppe unter anderem vom kalifornischen Climate Emergency Fund (CEF), den die US-amerikanischen Philanthropen Aileen Getty, Rory Kennedy und Trevor Neilson 2019 gründeten. Die Stiftung unterstützt auch andere Umweltschutzgruppen wie «Extinction Rebellion» und «Just Stop Oil».

Ob die radikale Klimabewegung in Zukunft mehr Sympathien in der breiten Gesellschaft gewinnen wird, muss sich erst noch zeigen. So oder so will Lina Johnsen weiter für ihre Sache kämpfen. Und das gerade auch, weil sie das Privileg hat, in einem demokratischen Rechtsstaat zu leben. «Hier können wir zivilen Widerstand leisten, ohne Willkür oder Lebensgefahr ausgesetzt zu sein», sagt sie. Er sei ein legitimes Mittel, gerade wenn es um moralische Konflikte gehe. Auch deshalb habe die «Letzte Generation» Potenzial – und das weltweit.

