Liebesentzug: Deutsche Parteien drängen Bern zu Kompromiss mit EU

GEMEINSAME ERKLÄRUNG Liebesentzug aus Berlin: Deutsche Parteien wollen von Bundesrat Kompromisse im Streit mit EU Die Parteien der Ampel-Koalition und die CDU-Opposition fordern vom Bundesrat jetzt Lösungen für den Streit mit der EU. Extrawürste soll es keine geben. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 29.09.2022, 17.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Freunde der Schweiz - sicher. Aber Deutschland bleibt der EU-Linie treu. Keystone

Bislang hiess es in Bern oft: Wenn es im Verhältnis zur EU harzt, dann vor allem mit der EU-Kommission und den als «dogmatisch» empfundenen Beamten in Brüssel. Mit unseren Nachbarstaaten, vor allem mit Deutschland, läuft es hingegen super. Das zeigt nicht nur der grenzüberschreitende Austausch mit unserem mit Abstand grössten Handelspartner, sondern zum Beispiel auch die Tatsache, dass sich der baden-württembergische Regierungschef, Winfried Kretschmann, mehrfach bei Kommissionschefin Ursula von der Leyen für die Schweiz ins Zeug gelegt hat. Oder auch dann, wenn sich Berlin in Brüssel wieder einmal über den Ausschluss der Schweiz von der EU-Forschungskooperation oder gegen die Herabstufung der Schweizer Börse beklagte.

Winfried Kretschmann, Grüner Regierungschef aus Baden-Württemberg, bei EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (Juli 2022) EC

Doch jetzt straft der vermeintliche Verbündete die Schweiz mit Liebesentzug. In einer deutlich formulierten Erklärung der Fraktionen von SPD, Grünen, FDP und der CDU/CSU, also allen massgeblichen Parteien im deutschen Bundestag, wird klar festgehalten, «dass der bisherige bilaterale Sonderweg nicht unverändert fortgeschrieben werden kann». Zu diesem Schluss kamen die Parlamentarier des Europaausschusses nach ihrer Reise in die Schweiz im vergangenen Juni – die anscheinend ein Augenöffner war. «Am Ende der Geduld» titelt zumindest die renommierte «Süddeutsche Zeitung» in einem am Montag erschienen Artikel.

Bundesrat soll Lösungsvorschläge «vorab konkret formulieren»

Zwar wird in der Erklärung wie üblich der hohe Stellenwert der bilateralen Beziehung betont. Etwa für die Bevölkerung der Grenzregionen, beim Handel oder in der Forschung. Gefordert wird aber eine «rasche Lösung» der institutionelle Fragen zwischen der EU und der Schweiz, die «nur auf Grundlage der Prinzipien des europäischen Rechtsraums möglich ist». Anders ausgedrückt: Die deutschen Parteien stellen sich voll und ganz hinter die EU-Kommission, welche zurzeit mit der Schweizer Staatssekretärin Livia Leu neue Verhandlungswege nach dem Abbruch des Rahmenabkommens auslotet. Dieser Abbruch sei es denn auch gewesen, der «zu einer Gefährdung der bis dahin so erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen der EU und der Schweiz geführt» habe, heisst es in der Erklärung, wobei die Schuld klar verteilt ist: Bei der Schweizer Regierung.

Wie es jetzt weitergehen soll, wissen die deutschen Parlamentarier auch: Es brauche ein «aktives Engagement» beider Seiten und das Ausnutzen von «Spielräumen für flexible Lösungen». Allerdings hält man es für «wesentlich und zielführend, dass die Schweiz ihre eigenen Lösungsvorschläge vorab konkret formuliert».

Kein Weiter-so: Für die «Süddeutsche Zeitung» ist der Fall klar. (Screenshot Ausgabe 29.9.)

Schutzklauseln ja, aber nur im Rahmen des EU-Rechts

Damit nehmen die Parlamentarier eine Kritik aus Brüssel auf, wonach sich der Bundesrat in den Sondierungsgesprächen verstecke und nicht aufzeigen wolle, wie er sich mehrheitsfähige Lösungen in den seit Jahren bekannten Streitfragen vorstellt. Die EU-Kommission habe in den Verhandlungen «viel Rücksicht auf die innenpolitische Situation und das politische System der Schweiz genommen», erklärt Chantal Kopf, Grüne Bundestagsabgeordnete und Mitglied des Europaausschusses. Und sie ergänzt: «Ich gehe nicht davon aus, dass sich die EU auf Verhandlungen einlassen möchte, die zum Scheitern verurteilt sind.»

Tatsächlich hat die Schweizer Chefverhandlerin Livia Leu verschiedentlich klargemacht, dass man keine Kompromisse eingehen könne, bevor die Verhandlungen wirklich losgegangen sind. Bern erwartet von der EU-Kommission vielmehr, dass sie es ist, die die Möglichkeiten und Grenzen für Schutzklauseln und Ausnahmen im Bereich der Personenfreizügigkeit aufzeigt.

Dazu halten die deutschen Parlamentarier fest: Den Schweizer Anliegen des Lohnschutzes könnten sowohl mit europakompatiblen internen Massnahmen als auch im Rahmen der weiteren Entwicklung des europäischen Sozialraumes Rechnung getragen werden. Massgeblich sei hier, dass sich Schutzklauseln im Rahmen des EU-Rechts bewegen würden. Auf Deutsch heisst das: Extrawürste für die Schweiz wird es vom nördlichen Nachbarn keine geben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen