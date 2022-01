Papst bei Neujahrsmesse: Mütter und Frauen fördern und schützen

Papst Franziskus hat zum Auftakt des neuen Kalenderjahres die wichtige Rolle der Frauen und Mütter in der Gesellschaft betont. In seiner Predigt zum Fest der Gottesmutter Maria sagte der Pontifex am Neujahrstag im Petersdom, dass Mütter gefördert und Frauen beschützt werden müssten.

01.01.2022, 14.22 Uhr