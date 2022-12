WM-Finale Katar: Kommentar gegen die Vereinnahmung des Fussballs

Katar «Übertrieben», «deplatziert»: Macron wegen seiner aufdringlichen Umarmungen für Mbappé nach dem WM-Final in der Kritik 2:0 für Argentinien: In Katar hat auch Präsident Fernandez gegen den französischen Amtskollegen Macron gewonnen. Dieser muss sich zu Hause einiges anhören. Stefan Brändle, Paris Jetzt kommentieren 19.12.2022, 13.15 Uhr

Emmanuel Macron tröstet Kylian Mbappé. Keystone

Ein wahrer Spruch: «Man soll den Sport nicht politisieren.» Was der französische Präsident Macron zum WM-Auftakt deklariert hatte, bezog sich auf die Boykottaufrufe gegen das Weltturnier in Katar. Man könnte sie aber auch auf jene Politiker münzen, die versuchen, aus dem Erfolg ihres Nationalteams Kapital zu schlagen.

Gemeint ist nicht der argentinische Präsident Alberto Fernandez, der nicht an das Finalspiel nach Doha reiste, um Messis Mannen, wie er andeutete, nicht Unglück zu bringen. Nein, gemeint ist Macron. Der agile Staatschef reiste nicht nur von Paris aus an den Final, er begab sich nach dem Spiel gleich noch auf den Rasen, um Kylian Mbappé zu trösten, und dann in die Kabinen, um den «Bleus» vor laufenden Kameras einen ellenlangen, aber letztlich nichts sagenden Diskurs («Ich bin stolz auf euch») zu halten.

Das war zu viel der präsidialen Vereinnahmung für die persönlichen und damit politischen Zwecke. Obwohl die Funktion des Staatschefs in Frankreich etwas Sakrosanktes hat, hagelt es Kritik in den TV-Talkshows und Sportkanälen. Macrons Verhalten sei «übertrieben», «deplatziert», hiess es. «Sein Platz ist nicht auf dem Fussballrasen», meinte der Fussballberater Marc Libbra.

Künstlich und kalkuliert

Macron, der zweimal nach Doha jettete, um die Blauen zu «unterstützen», hatte zuvor sogar die Präsentation seiner politisch explosiven Rentenreform von Mitte Dezember auf Januar vertagt, weil er vom WM-Bonus profitieren wollte. Zum Vorbild nahm er sich Ex-Präsident Jacques Chirac, dessen Popularität beim ersten WM-Titel Frankreichs 1998 um 15 Prozent hochgeschnellt war.

Bloss hat es Macron nun übertrieben. Seine langatmigen Auftritte vor fast 30 Millionen französischen TV-Zuschauern – Rekord für Frankreich – wirkten nicht spontan wie bei Chirac, sondern einstudiert, künstlich, kalkuliert. Macron wird zweifellos nicht von einer länger anhaltenden Hausse seiner Popularität profitieren. Vielleicht wird er nach seinem äusserst bemühten Auftritt Beliebtheitspunkte einbüssen.

Argentiniens Präsident Alberto Fernandez. Keystone

Das wäre die Rache des Fussballs. Die Königsdisziplin aller Sportarten hat am Sonntag eines der spannendsten, umwerfendsten, emotionalsten Finalspiele überhaupt geboten. Wer da nicht mitfieberte, war selber schuld.

Aber die Botschaft war auch: Politische Trittbrettfahrer sind unnötig und auch nicht erwünscht. Die Fifa, die Katar-Lobby und andere haben das Umfeld dieser Sportart längst korrumpiert, und nicht zuletzt Macrons Vorvorgänger Nicolas Sarkozy hatte sich auf sehr obskure Weise für die WM-Vergabe an Katar eingesetzt.

Aber die Essenz und die Magie des Spiels konnten sie bisher nicht zerstören, wie auch das Finalspiel zeigte. Obwohl die politische Vereinnahmung in Katar auf die Spitze getrieben wurde: Messi erhielt ein arabisches Gewand umgehängt, und Mbappé musste sich den aufdringlichen Umarmungen seines Präsidenten erwehren.

Ein kleines Schild an den Umkleidekabinen sollte genügen: «Politiker unerwünscht.» Dafür können selbige über die sehr richtige Feststellung sinnieren, dass man den Fussball nicht politisieren sollte. Wer es trotzdem tut, wird – wie der argentinische Präsident abergläubisch befürchtete – vielleicht von den Fussballgöttern bestraft. Haben die Bleus vielleicht deshalb verloren?

