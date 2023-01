Kälte und Schlafentzug: Eva Kaili wirft Behörden Folter vor

KATAR-GATE Kälte und Schlafentzug: Eva Kaili wirft belgischen Behörden Folter vor Die ehemalige Vizepräsidentin des EU-Parlaments leide unter übertrieben strengen Haftbedingungen, kritisiert ihr Anwalt. Auch werde der Kontakt zu ihrer 2-jährigen Tochter schwergemacht. Kann Kaili nun auf Freilassung hoffen? Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 19.01.2023, 17.06 Uhr

Beteuert ihre Unschuld: EU-Politikerin Eva Kaili. Menelaos Myrillas / AFP

«Es ist wie im Mittelalter», beklagt sich Michalis Dimitrakopoulos, Anwalt der wegen Korruptionsvorwürfen inhaftieren EU-Politiker Eva Kaili. Seine Mandantin habe vergangene Woche drei Tage in Einzelhaft verbracht, während deren das Licht konstant angelassen wurde und sie nicht schlafen konnte. Es sei kalt gewesen und der 44-Jährigen sei eine zweite Decke verweigert worden. Zudem hätte sie ihre Periode gehabt, viel Blut verloren und sich trotzdem nicht waschen dürfen.

«Dieses Verhalten verstösst gegen die Europäische Menschenrechtskonvention und ist Folter», so der Anwalt. Vorwürfe hin oder her – bei Kaili gelte die Unschuldsvermutung. Sein Kollege André Risopoulos fordert die Freilassung unter Auflagen, wie zum Beispiel die elektronische Fussfessel. Ein belgisches Gericht sollte am Donnerstagabend darüber entscheiden.

Tochter seit Verhaftung erst zweimal gesehen

Bereits vor einigen Tagen brachten die Anwälte den Vorwurf der Folter ins Spiel. Damals ging es um Kailis Recht, ihre knapp zwei Jahre alte Tochter zu sehen. Dies war der seit Anfang Dezember inhaftierten Politikerin von den Justizbehörden zunächst verweigert worden. «Es bricht mir das Herz. Warum hindern sie mich daran, meine Tochter zu sehen?», liess sie über ihren Anwalt ausrichten.

Bei mehreren Razzien wurden insgesamt über 1,5 Millionen Euro in cash sichergestellt. Parquet Federale

Anfang Januar war es dann so weit und Kaili durfte ihre Tochter im Gefängnis in Brüssel in Empfang nehmen. Insgesamt sah sie ihre Tochter zweimal während der sechswöchigen Haft. Francesco Giorgi, Kailis Lebenspartner und Vater des Kindes sitzt ebenfalls in Haft.

Am vergangenen 9. Dezember entdeckten belgische Ermittler in der gemeinsamen Wohnung des Paars bei einer Razzia 600’000 Euro in bar sowie mutmassliches Bestechungsgeld, welches von Katar stammen soll. Kaili beteuert ihre Unschuld. Auch zwei weitere EU-Parlamentarier stehen im Verdacht, in die mittlerweile als «Katar-Gate» bekannte Affäre verstrickt zu sein und dürften bald ihre Immunität verlieren. Kaili selbst wurde bereits Mitte Dezember von ihrem Amt als Vizepräsidentin des EU-Parlaments enthoben.

Als Drahtzieher im mutmasslichen Korruptionsnetzwerk gilt der Italiener Pier Antonio Panzeri, ehemaliger EU-Parlamentarier und seit 2019 Chef einer Brüsseler Lobby-Organisation im Bereich Menschenrechte. Ihm und den weiteren Inhaftierten wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung, Korruption und Geldwäsche vorgeworfen.

Hat einen Deal mit den Ermittlern gemacht: «Schlüsselfigur» Pier Antonio Panzeri. Keystone

Am Dienstag unterschrieb Panzeri eine Vereinbarung mit der belgischen Staatsanwaltschaft, wonach er breit kooperieren und die Namen jener liefern wolle, welche von den mutmasslichen Schmiergeldern profitierten. Auch verpflichtete sich Panzeri, die Auftraggeber der mutmasslichen Korruptionsversuchen zu benennen. Im Gegenzug soll er Strafmilderung kriegen und anstatt fünf bis zehn nur maximal ein Jahr ins Gefängnis müssen.

