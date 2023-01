Katar-Gate: EU-Parlament zittert vor neuen Enthüllungen

KATAR-GATE Hauptverdächtiger in Korruptionsaffäre will auspacken: EU-Parlament zittert vor neuen Enthüllungen Während der mutmassliche Drahtzieher der Korruptionsaffäre in Brüssel einen Deal mit den Strafbehörden abschliesst, zittern die EU-Parlamentarier in Strassburg vor einer möglichen Ausweitung des Skandals. Remo Hess, Strassburg Jetzt kommentieren 19.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Neue Regeln sollen den Zugang für Lobbyisten viel strenger machen: EU-Parlament Hauptsitz in Strassburg. Agency / Anadolu

«Meine Fresse», entfährt es Daniel Freund. Es komme immer mehr ans Licht und wenn das so weitergehe, drohe dem EU-Parlament bei der Europawahl im nächsten Jahr ein waschechtes Debakel. Jetzt müsse alles auf den Tisch, «volle Transparenz» fordert der Grüne EU-Parlamentarier von seinen Kollegen.

Dumm nur: Es war kaum jemand da, der ihm zuhörte. Einen Monat nach dem Auffliegen der Korruptionsaffäre scheint im EU-Parlament in Strassburg wieder courant normal eingekehrt zu sein. Und das heisst, viele der Debatten im kreisrunden Plenarsaal finden vor leeren Rängen statt. Stattdessen vertreiben sich die 705 Abgeordneten die Zeit lieber auf den Gängen und in den Cafés, ziehen Strippen, quatschen mit Journalisten und Interessenvertreter.

Das Bild vom leeren Parlamentssaal bedeutet allerdings nicht, dass es nichts Dringendes zu bereden gäbe. Im Gegenteil: Am Dienstagabend erreichte die EU-Volksvertreter eine Nachricht, die bei manchen wohl den Puls etwas höher schlagen liess. Pier Antonio Panzeri, der mutmassliche Drahtzieher in der Korruptionsaffäre, will auspacken.

In einem Deal mit den belgischen Strafverfolgungsbehörden verpflichtet sich der ehemalige EU-Abgeordnete, die Namen jener zu liefern, welche er mit Schmiergeldern versorgt hatte und die Staaten zu benennen, in deren Auftrag er dies tat. Im Gegenzug erhält er Strafmilderung. Statt fünf Jahre wird er höchstens ein Jahr ins Gefängnis müssen und eine relativ niedrige Geldstrafe von 80’000 Euro zahlen.

Laut belgischen Behörden die Schlüsselfigur im Korruptionsskandal: Pier Antonio Panzeri (EU-Parlamentarier 2004 – 2019). Marc Dossman / AP

Zur Erinnerung: Im Dezember verhafteten die belgischen Ermittler mehrere Personen, darunter Eva Kaili, die damalige Vize-Präsidentin des EU-Parlaments und ihren Lebensgefährten. In der gemeinsamen Wohnung wurden Hunderttausende Euro in bar sichergestellt, welche mutmasslich von Katar via Panzeris Menschenrechtsorganisation flossen. Auch Marokko soll in das Korruptionsnetzwerk verstrickt sein und versucht haben, Mitglieder des EU-Parlaments zu beeinflussen. Nun fragen sich in Brüssel und Strassburg viele: Wen wird Panzeri noch anschwärzen, um seine eigene Haut zu retten?

Einen, den es bereit getroffen hat, ist der belgische EU-Parlamentarier Marc Tarabella. Panzeri will dem Sozialdemokraten 120'000 Euro Cash übergeben haben. Tarabella streitet alles ab. Trotzdem hat das EU-Parlament Anfang Woche die Aufhebung seiner Immunität in die Wege geleitet. Gleiches muss der italienische Abgeordnete Andrea Cozzolino gewärtigen.

Sozialdemokraten wehren sich: «Wir sind kein korrupter Haufen»

Was auffällt: Von den Beschuldigten gehören alle zur Partei der Europäischen Sozialdemokraten. Haben die Genossen ein systematisches Problem mit Korruption? «Wir sind kein korrupter Haufen», wehrt sich ein Mitglied der Parteileitung empört. Es handle sich um Einzelfälle und man tue alles, um die Sache aufzuklären.

Tatsächlich laufen im EU-Parlament momentan die Aufräumarbeiten zum Schaden, den die Korruptionsaffäre angerichtet hat. Dass dieser enorm ist und die Institution als Ganzes trifft, ist klar. «Die Leute rufen an und fragen: Na, bringst Du auch gerade die Geldkoffer weg?», sagt der FDP-Parlamentarier Moritz Körner in einem Interview. Und auch andere EU-Parlamentarier berichten, dass sie geharnischte Reaktionen aus der Bevölkerung bekämen.

Parlamentspräsidentin Roberta Metsola verspricht unterdessen, das Vertrauen wieder zurückzugewinnen und schlägt 14 Reformmassnahmen vor. Darunter etwa, dass jedes einzelne Treffen mit einem Interessensvertreter deklariert werden soll. Die zahlreichen «Freundschaftsgruppen», welche teilweise im Verdacht stehen, blosse Vehikel für teure Luxusreisen auf Kosten autoritärer Regime zu sein, sollen abgeschafft werden.

Ob die Reformen aber wirklich wie geplant durchgezogen werden können, muss bezweifelt werden. Bereits jetzt zeichnet sich ein politisches Gezerre zwischen jenen ab, denen die Vorschläge zu wenig weit gehen und jenen, die lieber möglichst wenig ändern möchten. Das grösste Problem ist jedoch: Auch bei voller Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen hätten die nun aufgedeckten Bestechungen kaum verhindert werden können. Denn wenn jemand bereit ist, Säcke voller Geld anzunehmen, helfen auch die härtesten Transparenzmassnahmen nichts. Das geben hinter vorgehaltener Hand viele EU-Parlamentarier offen zu.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen