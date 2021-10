Erstmals eine Wahl im Golfemirat Katar

Katar Erstmals Wahlen im Golfemirat Katar – doch nur eine Minderheit darf teilnehmen Der nächste WM-Gastgeber steht wegen Menschenrechtsverletzungen im Fokus. Jetzt können die Katarer zum ersten Mal eine Art Beratergremium wählen. Die Regierung sieht einen «historischen» Fortschritt – doch es gibt auch Kritik. 03.10.2021, 10.56 Uhr

Ein Wahllokal in Doha. Noushad Thekkayil / EPA

Im arabischen Golf-Emirat Katar ist in einer landesweiten Abstimmung erstmals die beratende Schura-Versammlung gewählt worden. Die Wahlbeteiligung habe bei 63,5 Prozent gelegen, teilte das Innenministerium am Sonntag mit. Die Wähler durften am Samstag über 30 von insgesamt 45 Mitgliedern des Schura-Rates abstimmen. Die übrigen 15 Mitglieder werden von Emir Tamim bin Hamad al-Thani bestimmt. Regierungschef Chalid bin Chalifa al-Thani nannte die Wahl eine «historischen Errungenschaft».