Miami: Passagierflugzeug fängt bei Landung Feuer

Am Dienstag hat ein Flugzeug mit 126 Personen an Bord bei der Landung in Miami Feuer gefangen. Das Fahrwerk sei zusammengebrochen, was den Brand verursachte. Videos zeigen, wie die Einsatzkräfte die Red-Air-Maschine komplett mit Löschschaum besprühen mussten.

Theepan Ratneswaran 22.06.2022, 11.37 Uhr