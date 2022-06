Hafenkran lässt Chlorgas-Tank fallen – mindestens 13 Tote

Am Montag ist es in der jordanischen Stadt Akaba zu einem Chemieunfall gekommen. Ein Hafenkran liess einen mit Chlorgas gefüllten Tank beim Beladen eines Schiffes fallen. Dieser explodierte und hüllte den Hafen in giftigen gelben Rauch. Beim Unfall kamen dreizehn Menschen ums Leben und über 200 Personen wurden verletzt.

28.06.2022, 07.58 Uhr