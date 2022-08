Mit der Pistole zur Messe: Malis Christen fühlen sich bedroht

Jihadismus Mit der Pistole in die Messe: Malis Christen leben mit der Bedrohung durch den Jihad Mali, der Schlüsselstaat des Sahel, wird durch den Vormarsch der Islamisten zunehmend destabilisiert. Die Lage für die christliche Minderheit wird ungemütlich. Stefan Brändle, Bougouni Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Scheinbarer Frieden: Nachmittagsgebet in der alten Kirche von Bougouni (Mali). Brändle

Die katholische Kirche von Bougouni, einem malischen Provinzort von 80 000 Einwohnern, ist erst im Betonrohbau fertig. Trotzdem ist sie an diesem Augustfeiertag gerammelt voll für die Erstkommunion einiger Kinder. Das Auffälligste für auswärtige Besucher: Frauen und Männer sitzen getrennt, ein wenig wie in der Moschee. Das habe sich mit der Zeit so ergeben, lacht Maria, eine Frau im orangeblauen Boubou-Gewand. «In Mali beeinflussen und respektieren sich die Religionen gegenseitig. Das ist unsere malikitische Art toleranten Zusammenlebens.»

David, Sakristan in Bougouni Brändle

In Mali sind 95 Prozent Muslime, drei Prozent Christen. Viele leben in gemischten Familien, noch mehr feiern die Feste zusammen. Auch jetzt sind in der Kirche von Bougouni Muslime anwesend. Und, was Maria nicht sagt, ein paar Polizisten in zivil. Unter ihren Sonntagsgewändern sind sie diskret bewaffnet. Das kommt nicht von ungefähr. Kürzlich habe ein Unbekannter auf dem Kirchengelände herumgeschnüffelt, erzählt David, der Sakristan. So bereiteten die Jihadisten ihre Anschläge vor.

Eine Malierin in Timbuktu, nachdem ihr die Jihadisten das Kopftuch verordnet hatten. Keystone

Sie treiben in Westafrika seit langem ihr Unheil, zuerst als Ableger von Al Kaida, seit dem Sturz des libyschen Herrschers Muammer al-Gaddafi 2011 auch von der Terrormiliz IS. Ein Jahr später stoppten 5000 französische Soldaten die Eindringlinge aus der Sahara, aber nur vorübergehend: Heute dringen die Wüsten-Jihadisten über Mali hinaus vor, unter anderem nach Côte d’Ivoire und Guinea, weniger als hundert Kilometer von Bougouni entfernt. Und derzeit vor allem nach Burkina Faso, wo die Jihadisten schon ganze Dörfer ausgelöscht haben. «Ein Drittel der Pfarreien in Burkina sind aus Sicherheitsgründen geschlossen», weiss David.

Der Sakristan erzählt von der kolumbianischen Ordensschwester Gloria, die östlich von der Hauptstadt Bamako entführt worden war. Nach vier Jahren kam die Waisenhaus-Betreuerin frei, zweifellos dank Lösegeld. «Viele Jihadisten werden Banditen und Vagabunden», meint David. «Und umgekehrt.»

In der Kirche beginnt die Feier. Pfarreivorsteher Benjamin Samaké, ein Priester voller Energie, predigt mit seiner weit tragenden Stimme: «Der Glaube ist auch eine Verpflichtung. Tragen wir das Kreuz auf der Brust!» Früher wäre das selbstverständlich gewesen, heute braucht es Mut dazu: Das Kreuz ist für die Jihad-Fanatiker fast schon eine Zielscheibe.

Allein, die Stimmung in der Kirche ist keineswegs gedrückt, sie wird im Gegenteil immer ausgelassener. Der Frauenchor beginnt wie an einem Gospelkonzert zu tanzen und klatschen, und nach der Kommunion bewegt sich bald die ganze Kirche zu den Akkorden eines zunehmend frenetischen Schlagzeugs.

Wenigstens die Kühe sind in Mali auf dem Land in Sicherheit. Brändle

Nach der Messe versammelt man sich unter dem ausladenden Schatten eines Caïlcedrat, eines riesigen Acajou-Baumes, der höher als der Kirchturm ist. Langsam weicht die Freude des Zusammenseins, das alte Gesprächsthema kehrt zurück. Ein pensionierter Lehrer zeigt auf seinem Handy ein Foto, das er erhalten hat. Zu sehen ist die zerschossene Fassade einer Arztstation im Dorf Kinian. «Ein Jihad-Angriff, gestern.»

Willkommen im Gottesstaat: Das war 2012. Agentur

Ken, der nur seinen Vornamen nennen will, erzählt seinerseits, wie sein Bruder im Landesnorden, dem Einzugsgebiet der Jihadisten, vor einigen Monaten verschwunden ist. «Er ging eines Morgens los, den Acker zu bestellen. Und er kehrte einfach nicht mehr zurück. Wahrscheinlich hat ihn eine Jihad-Bande verschleppt und gezwungen, für sie zu arbeiten. Einzelne müssen sogar mit Waffen für die Fanatiker kämpfen. Wir beten täglich für unseren Bruder.»

Zerstörte Kirche in Diabaly, 2013. Keystone

Für die malischen Christen kommt erschwerend dazu, dass ihre frühere Schutzmacht Frankreich nicht mehr präsent ist. Die Putschregierung in Bamako hat Ende August die letzten französischen Soldaten aus dem Land geworfen – und durch die russische Privatarmee Wagner ersetzt. Die Christen haben wie die übrigen Malier nichts gegen die Ankunft der «Putin-Boys».

Man kann daran vor allem ermessen, wie unbeliebt die ehemaligen Kolonialherren aus Paris zuletzt waren. «Den Franzosen ging es um Rohstoffe wie Uran, Erdöl oder Gold», führt ein junger Gläubiger in Gougouni aus. «Die Russen haben uns dagegen Helikopter und Waffen geliefert.» Ein älterer Messteilnehmer wendet ein: «Wenn sich Putin einmal in Mali festgesetzt hat, wird er auch bleiben, darauf könnt ihr Gift nehmen. Frankreich war immerhin die Schutzmacht von uns Christen.»

Französische Soldaten, in Mali von 2012 bis 2022 im Einsatz... Keystone

Noch hält das tolerante, gemässigte Religionsmodell in Teilen Westafrikas: Im Gespräch stellen sich muslimische Malier ohne Vorbehalte dahinter, stolz auf die liberale Tradition des malischen Islam. Aber es ist auch unbestreitbar, dass die christlichen wie auch animistischen Minoritäten in Westafrika unter Druck geraten.) Selbst in Städten wie Bamako gewinnen salafistische oder wahhabitische Prediger wie Mahmoud Dicko an Einfluss.

...bis Mali auf Russland zu setzen begann und Frankreich «den Tod» wünschte. Keystone

Malis Juntachef Assimi Goïta Agentur

Pfarrer Benjamin bleibt zuversichtlich. «Die katholischen Privatschulen bleiben wie hier in Bougouni überall beliebt. Gerade die intellektuellen Eliten des Landes wissen, was sie daran haben. Zugleich ist die malische Kirche sehr sozial tätig. Und solange wir Gutes tun und uns des Lebens freuen, wird das so bleiben, glauben Sie mir.» Es ist eben alles eine Frage des Glaubens.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen