Auf dem Tempelberg in Jerusalem ist am Montagmorgen zu erneuten Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften gekommen. Israel feiert am Montag den Jerusalem-Tag. Bei heftigen Zusammenstössen waren in Jerusalem seit Freitag mehrere hundert Personen verletzt worden.

Katja Jeggli 10.05.2021, 10.10 Uhr