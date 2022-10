Italiens Giorgia Meloni gibt sich als moderate Anführerin

Emissionen Notkraftwerk Birr überschreitet Grenzwerte für Lärmschutz und Schadstoffe: Klimastreik-Bewegung ruft erneut zu Demo auf

Erstmals nennt der Bund konkrete Zahlen zu den Emissionen des Notkraftwerks in Birr. Weil der Schadstoffausstoss die Grenzwerte überschreitet, sollen diese temporär erhöht werden. Die Klimastreik-Bewegung, die eigene Berechnungen zum CO₂-Ausstoss anstellte, will am Samstag erneut gegen das Kraftwerk protestieren.