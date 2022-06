Luigi di Maio tritt aus 5-Sterne-Partei zurück: Die wahren Gründe

Italien «Grillini» zerfallen zu Sternenstaub: Luigi di Maio gibt der Ukrainepolitik die Schuld – wo liegt der wahre Grund? Italiens Aussenminister Luigi Di Maio tritt aus der Fünf-Sterne-Protestbewegung aus und tritt einen Massenexodus los. Was nun aus der Idee von Komiker Beppe Grillo wird. Dominik Straub, Rom 22.06.2022, 15.26 Uhr

Stützt die Waffenlieferungen der Regierung von Mario Draghi (links) an die Ukraine: Aussenminister Luigi Di Maio (rechts). Bild: Riccardo Antimiani/EPA

Mit der «mehrdeutigen Haltung einiger Führer der Fünf-Sterne-Bewegung» zu den Waffenlieferungen an die Ukraine sei Italien Schaden zugefügt worden, begründete Di Maio am Dienstagabend seinen Austritt aus der Protestbewegung. Er bezeichnete es als «unverantwortlich», in einer derart ernsten Situation die Politik und die Einheit der Regierung in Frage zu stellen. Der 35-jährige Aussenminister betonte: