Anschläge in Jerusalem: Angst vor der dritten Intifada

Israel Angst vor der dritten Intifada: Die Anschläge in Jerusalem wecken schreckliche Erinnerungen Bei zwei Explosionen in Jerusalem sind am Mittwoch ein 16-Jähriger getötet und 22 weitere Menschen verletzt worden. Die Polizei geht von palästinensischen Anschlägen aus. Judith Poppe, Tel Aviv Jetzt kommentieren 24.11.2022, 05.00 Uhr

Bei einer Detonation in Jerusalem kam ein 16-jähriger Schüler ums Leben. Atef Safadi / EPA

Das zerbrochene Glas, die lauten Explosionen und die zersplitterte Fensterscheibe eines israelischen Busses – die Bilder, die am Mittwochmorgen in Jerusalem zu sehen waren, haben bei vielen Israelis Erinnerungen an die zweite Intifada Anfang der 2000er-Jahre hervorgerufen.

An zwei unterschiedlichen Bushaltestellen, jeweils an Eingängen nach Jerusalem, sind am Mittwoch in der morgendlichen Rushhour Bomben detoniert.

Attacken mit neuer Qualität

Terroranschläge hat es in Israel auch in den letzten Jahren gegeben, nicht nur im Westjordanland, auch innerhalb von Israel. Doch in der Regel waren es Angriffe von Einzeltätern, meistens mit Messern, manchmal auch mit Pistolen.

Die Anschläge vom Mittwochmorgen zeigen eine andere Qualität: Die Polizei vermutet, dass die beiden Explosionen durch ferngesteuerte Sprengsätze verursacht wurden, die in Taschen an den Bushaltestellen abgestellt wurden. Dabei wurde ein 16-jähriger Israeli so schwer verletzt, dass er im Spital verstarb. Mindestens 22 wurden verletzt, davon ein weiterer schwer.

Die Polizei ist überzeugt davon, dass die zwei Anschläge sorgfältig geplant waren und von einer organisierten Zelle durchgeführt worden sind. Bekannt hat sich bisher niemand zu den Anschlägen; die militanten Organisationen Islamischer Dschihad und Hamas bejubelten sie. Aus Washington und von der EU kamen scharfe Verurteilungen der Anschläge.

Neue Welle von Anschlägen befürchtet

Die grosse Frage, die sich viele Israelis stellen, ist, ob dies der Anfang einer neuen Welle von Anschlägen auch innerhalb von Israel ist.

Wie sich die Situation weiter entwickelt, hängt auch an der Stossrichtung der noch zu bildenden, neuen israelischen Regierung. Itamar Ben Gvir, Anführer der rechtsextremen Partei Jüdische Stärke, der voraussichtlich den Posten des Ministers für Innere Sicherheit erhalten wird, ist daran interessiert, den Status quo auf dem Tempelberg zu verändern und ihn für jüdische Gläubige auch für Gebete zugänglich zu machen. In der aufgeheizten Atmosphäre könnte dies schwerwiegende Folgen haben.

Auch ein Zusammenbruch der bröckelnden Palästinensischen Autonomiebehörde könnte, so der ehemalige Berater der Einheit Cogat im Verteidigungsministerium Michael Milshtein, die Sicherheitslage dramatisch verschlechtern. Israel und die Palästinensische Autonomiebehörde arbeiten in verschiedenen Sicherheitsfragen zusammen. Er warnt davor, diese Zusammenarbeit zu gefährden.

Momentan noch keine dritte Intifada

In den nördlichen Städten des Westjordanlandes wie Jenin und Nablus ist eine hoffnungslose, junge Generation von Palästinensern herangewachsen, über die die Autonomiebehörde weitgehend die Kontrolle verloren hat. Im August 2022 hat sich in Nablus etwa die Gruppe «Höhle des Löwen» gegründet – junge Palästinenser, die mit dem Islamischen Dschihad, den Al-Aksa-Märtyrerbrigaden und der Hamas verbunden sind, aber autonom agieren.

Noch, so sagen viele Experten, ist nicht von einer dritten Intifada zu sprechen. Dafür fehle noch eine breite, aktive Unterstützung unter den Palästinensern. Doch das könnte sich ändern.

