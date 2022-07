Islamisierung Zur Gehirnwäsche in die Türkei: Wie Erdogan junge Zyperntürken indoktrinieren lässt Das Bildungswesen im von der Türkei 1974 besetzten Nordzypern war lange säkular geprägt. Präsident Erdogans Bestreben, Staat und Gesellschaft der Türkei zu islamisieren, ist aber auch in Nordzypern spürbar. Freizeitlager für Kinder werden für die religiöse Erziehung genutzt. Gerd Höhler, Istanbul Jetzt kommentieren 26.07.2022, 11.00 Uhr

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan treibt die Islamisierung des nordzypriotischen Schulwesens voran. Khalil Hamra / AP

Volleyball, Reiten, Theater und Kunsthandwerk: Das Programm der Ferienfreizeit, zu der jetzt 46 junge Schülerinnen aus Nordzypern in die Türkei reisten, schien abwechslungsreich. Doch stattdessen gab es Islamkunde. Die Schülerfreizeiten sind Teil eines grösser angelegten Plans des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan.

Veranstaltet werden die Ferienfreizeiten vom türkischen Ministerium für Jugend und Sport. Das Angebot richtet sich vor allem an einkommensschwache türkisch-zyprische Familien, die ihren Kindern aus eigenen Mitteln keine Ferien ermöglichen können. Aber schon nach dem ersten Tag riefen viele Schülerinnen weinend zuhause an und wollten so schnell wie möglich heimreisen, berichtet die griechisch-zyprische Zeitung «Cyprus Mail». Statt der im Programm versprochenen sportlichen Freizeitaktivitäten gab es Koranstudium, Gebete und andere religiöse Zeremonien.

Türkei verändert die Demografie Nordzyperns

Alarmierte Eltern wandten sich hilfesuchend an Devrim Barcin, einen Abgeordneten der oppositionellen Republikanisch Türkischen Partei (CTP). «Die Familien rufen um Hilfe, sie sind ernsthaft in Sorge um ihre Kinder», postete Barcin in sozialen Netzwerken. Im offiziellen Programm der Freizeit werde die religiöse Unterweisung mit keinem Wort erwähnt, kritisierte der Abgeordnete. «Niemand hat das Recht, uns zu täuschen und unsere Kinder in religiöse Erziehungslager zu schicken», schrieb Barcin.

Zypern ist geteilt, seit die Türkei im Sommer 1974 den Nordteil der Insel militärisch besetzte. Damals waren 80 Prozent der Inselbevölkerung ethnische Griechen und 18 Prozent ethnische Türken. Seit der Teilung hat die Türkei mehr als 100'000 Siedler vom türkischen Festland nach Nordzypern gebracht.

Ein Zaun trennt den türkischen Teil Zyperns vom griechischen Teil. 1974 besetzte die Türkei den Norden der beliebten Urlaubsinsel, mit weitreichenden Folgen. Lea Suter / AZ

Damit veränderte sich nicht nur die Demografie, sondern auch die religiöse Prägung. Die türkischen Zyprer sind zwar zu 99 Prozent Muslime. Aber sie lebten traditionell einen liberalen, weltoffenen Islam. Auch das Bildungswesen in Nordzypern war säkular geprägt. Das änderte sich unter Erdogan, der die Türkei seit nunmehr 20 Jahren regiert. Erdogans Bestreben, Staat und Gesellschaft der Türkei zu islamisieren, wird auch in Nordzypern spürbar. Sichtbarstes Zeichen sind die zahlreichen Moscheen, die Erdogan im Norden der geteilten Insel errichten lässt.

Forcierte Islamisierung des Schulwesens

Seit Jahren kritisiert die türkisch-zyprische Lehrergewerkschaft die von der Türkei forcierte Islamisierung des Schulwesens in Nordzypern. Es verstosse gegen die säkulare Ordnung, Schulkinder in Camps zur Teilnahme an religiösen Zeremonien zu zwingen, stellte die Gewerkschaft jetzt anlässlich der Kontroverse um die Ferienfreizeit fest.

Die türkisch-zyprische Journalistin Pinar Barut sagte der «Cyprus Mail», Ziel solcher Camps sei es, wie in der Türkei in Nordzypern «eine Generation heranzuziehen, die konservativ ist, die gehorcht, die nationalistisch ist und sich der Welt verschliesst». Denn nur mit einer derart «kontrollierten Gesellschaft» hätten politische Systeme wie Erdogans Regime eine Zukunft, meint Barut.

