Iran richtet erstmals seit Beginn von Protesten Demonstrant hin

Iran Wut auf der Strasse nach erster Hinrichtung eines Protestanten: «Könnt ihr Galgen für uns alle bauen?» Nachdem der Aktivist Mohsen Schekari am Donnerstagmorgen gehenkt worden ist, wollen sich iranische Regimegegner nicht einschüchtern lassen. Dabei fallen demnächst weitere Todesurteile. Thomas Seibert, Istanbul Jetzt kommentieren Aktualisiert 08.12.2022, 15.46 Uhr

Er wurde gerade einmal 23 Jahre alt: Am Donnerstagmorgen wurde Mohsen Schekari in Iran exekutiert. AFP

Die Botschaft war klar und wurde gehört. Am Montag rief die mächtige iranische Revolutionsgarde die Justiz des Landes auf, schnell und entschlossen alle Angeklagten abzuurteilen, die wegen Verbrechen gegen die Nation und den Islam vor Gericht stehen. Drei Tage später wurde am Donnerstag der 23-jährige Mohsen Schekari zum Galgen geführt, weil er an den Protesten gegen die Islamische Republik teilgenommen hatte.

Die erste Hinrichtung eines Mitglieds der Protestbewegung und weitere Todesurteile sollen die Demonstranten einschüchtern. Wahrscheinlicher ist das Gegenteil: Die Regimegegner könnten noch wütender werden.

Urteilsvollstreckung selbst für iranische Verhältnisse schnell

Schekari war nach offiziellen Angaben am 25. September in Teheran festgenommen worden, kurz nach Beginn der landesweiten Proteste, die sich am Tod der 22-jährigen Mahsa Amini in der Gewalt der Religionspolizei am 16. September entzündeten. Schekari soll mit seinem Motorrad eine Strasse blockiert und einen Polizisten mit einem Messer angegriffen haben.

Am 1. November fand der erste und einzige Verhandlungstag im Prozess gegen den jungen Mann statt, wie der iranische Journalist Omid Rezaee auf Twitter berichtete; am 29. November fiel das Todesurteil: Schekari habe «Krieg gegen Gott» geführt – der Begriff wird zur Verurteilung von Gegnern der Islamischen Republik benutzt. Gut eine Woche später wurde Schekari gehenkt. Selbst für die Scharfrichter der iranischen Justiz ist das ungewöhnlich schnell.

Schekaris Familie wusste nach Angaben von Aktivisten nicht von der Hinrichtung: Sie wartete noch auf die Entscheidung über einen Einspruch gegen das Todesurteil.

Schon mehr als 500 Hinrichtungen im laufenden Jahr

Nach einer Zählung von Amnesty International sind seit September ausser Schekari 20 weitere Demonstranten zum Tode verurteilt worden. Ziel sei es, in der Öffentlichkeit Angst zu verbreiten. Revolutionsführer Ali Khamenei trage die politische Verantwortung, kommentierte der türkische Iran-Experte Arif Keskin auf Twitter: Das Regime wolle die Protestbewegung mit der Gewalt lähmen, schrieb Keskin.

Unter Präsident Ebrahim Raisi, der im Sommer 2021 ins Amt kam, steigt die Zahl der Exekutionen im Iran steil an. Menschenrechtler beziffern die Zahl der Hinrichtungen in diesem Jahr auf mehr als 500, nach 333 im vergangenen Jahr. Doch die Forderung der Revolutionsgarde nach Schnellverfahren gegen Demonstranten und Äusserungen von Spitzenpolitikern zeigen, dass die Hinrichtung von Schekari ein politisches Signal an die Protestbewegung ist. Justiz-Chef Gholam-Hossein Mohseni-Ejei kündigte vor einigen Tagen an, Todesurteile gegen Demonstranten würden rasch vollstreckt.

Neue Sanktionen des Westens gefordert

Iranische Regimegegner riefen den Westen auf, den Iran nach dem Tod von Schekari mit neuen Sanktionen zu bestrafen. Die Hinrichtung müsse «auf internationaler Ebene rasche und praktische Konsequenzen» für das Regime haben, forderte Mahmood Amiry-Moghaddam, Chef der Exil-Organisation Iran Human Rights. Jason Brodsky von der Iran-kritischen Organisation UANI in den USA erklärte, Amerika und Europa sollten Revolutionsführer Khamenei als mächtigsten Mann im Iran persönlich zur Rechenschaft ziehen.

Bundesaussenministerin Annalena Baerbock warf dem iranischen Regime eine grenzenlose Menschenverachtung vor. Schekari sei in einem «perfiden Schnellverfahren abgeurteilt» worden. Neue Sanktionen erwähnte sie nicht. Auch der britische Aussenminister James Cleverly zeigte sich entrüstet. Die «Drohung mit Hinrichtung wird den Freiheitswillen der Menschen nicht ersticken», schrieb Baerbock auf Twitter.

Reaktionen kamen auch aus der Schweiz. Mitte-Politikerin Marianne Binder demonstrierte etwa ihre Solidarität.

Auch Vertreter der Protestbewegung erklärten, sie würden sich nicht einschüchtern lassen. Hossein Ronaghi, ein Menschenrechtler und Blogger, der erst vor kurzem nach einem Hungerstreik aus der Haft entlassen worden war, kommentierte nach der Hinrichtung von Schekari, der Tod eines Demonstranten sei wie der Tod «von uns allen». Ronaghi fügte auf Twitter jedoch hinzu, dass er sich nicht vom Protest abbringen lassen will: «Könnt ihr Galgen für uns alle bauen?» fragte er an das Regime gerichtet.

Die bisher vorwiegend friedlichen Proteste könnten als Reaktion auf Todesurteile und Hinrichtungen radikaler werden. Die Betreiber des Twitter-Kontos «1500tasvir», die Demonstrationen und Kundgebungen gegen Khameneis Regime dokumentieren, schrieben am Donnerstag, die Demonstranten würden der Regierung nun zeigen, «was Gewaltspirale heisst». Nach Regierungsangaben sind seit September etwa 50 Polizisten und regierungstreue Milizionäre bei Strassenschlachten getötet worden. Menschenrechtler geben die Zahl der getöteten Demonstranten mit 458 an.

