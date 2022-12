Patenschaft für zum Tod veruteilte Iraner: Hilfe aus der Schweiz

«Stoppt die Exekutionen!»: So versuchen Schweizer Politiker iranische Todeskandidaten vor dem Galgen zu retten

Das iranische Regime will weitere Bürger hinrichten. Ihre Vergehen, wie im Fall des Arztes Hamid Hassanlou: Sie waren anwesend an den Protesten. Mitte-Politikerin Marianne Binder hat nun dessen Patenschaft übernommen. Was bringt das?