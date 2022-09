Iran Jetzt kommt Elon Musk mit seinen Satelliten den Protestierenden zu Hilfe Die USA lockern Internet-Sanktionen gegen Teheran, um die Netz-Blockade zu umgehen. Darum sollen jetzt amerikanische Internet-Unternehmen die iranischen Demonstrierenden im Kampf gegen die Regierung unterstützen. Thomas Seibert, Istanbul Jetzt kommentieren 26.09.2022, 05.00 Uhr

In Teheran und anderen iranischen Städten dauert der Aufstand gegen das Mullah-Regime an. Quellen vermelden Dutzende von Toten über das Wochenende. AP

Die iranischen Behörden blockieren als Reaktion auf die anhaltenden Proteste gegen das theokratische System immer wieder den Zugang zum Internet, besonders für mobile Kurznachrichtendienste wie Whatsapp und Instagram. Das soll der Protestbewegung erschweren, Kundgebungen zu organisieren und Bilder von Gewalteinsätzen der Sicherheitskräfte zu veröffentlichen.

Nun lockern die USA ihre Internet-Sanktionen gegen den Iran, um den Demonstranten zu helfen, die Netz-Blockade zu umgehen. Erfahrungen aus dem Ukraine-Krieg dienen als Vorbild.

Elon Musk Patrick Pleul / AP

Im Mittelpunkt der US-Initiative gegen die Islamische Republik steht Tesla-Gründer und Milliardär Elon Musk. Sein Unternehmen Starlink hat mehr als 2000 Satelliten im All, die überall auf der Welt den Zugang zum Internet sichern sollen, ohne dass nationale Regierungen das verhindern können.

Amerikanische Sanktionen hielten US-Internetfirmen bisher aus dem Iran fern. Nun entschied Washington, dass die Unternehmen den Iranern moderne Softwares zur Umgehung von Internet-Verboten sowie Instrumente für Videokonferenzen, Cloud-Technologie für sicheres Speichern von Daten und satellitengestütztes Internet anbieten dürfen.

Auch strich Washington eine Vorschrift, nach der Internetanbieter nachweisen mussten, dass ihre Dienste im Iran nur für persönliche – und nicht für staatliche – Zwecke genutzt werden.

«Aktiviere Starlink»

«Die iranische Regierung hat Angst vor den eigenen Bürgern», erklärte US-Aussenminister Antony Blinken zur Begründung. Musk, der die Lockerung der Internet-Sanktionen gefordert hatte, reagierte auf Twitter mit der Ankündigung: «Aktiviere Starlink.»

Millionen von Iranern protestieren seit zehn Tagen gegen die Religionspolizei, die eine 22-jährige Frau bei einer Kopftuch-Kontrolle so schwer misshandelte, dass sie starb. Inzwischen fordern die Demonstranten die Abschaffung des gesamten theokratischen Systems, das nach der Revolution von 1979 errichtet wurde.

Präsident Ebrahim Raisi kündigte an, der Staat werde «entschlossen» gegen die Proteste durchgreifen. Regierungsnahe Medien melden, mehr als tausend Anführer der Protestbewegung seien identifiziert worden, Festnahmen hätten begonnen. Nach Zählung iranischer Menschenrechtler wurden bisher mehr als 50 Menschen bei Zusammenstössen getötet.

Bild eines von der Regierung organisierten Gegenprotests in Teheran nach dem Freitagsgebet. Abedin Taherkenareh / EPA

Das Internet spielt eine entscheidende Rolle bei den Protesten in dem 80-Millionen-Land. Zwei von drei Iranern nutzen soziale Medien und besonders Whatsapp und Instagram. In den vergangenen Tagen drosselten die Behörden mehrmals den Internetzugang. Whatsapp, Instagram und Linked-in seien landesweit betroffen, teilte NetBlocks, eine Organisation für Internet-Freiheit, am Samstag mit.

Im Ukraine-Krieg hat sich der Einsatz bewährt

Im Ukraine-Krieg konnte der Einsatz amerikanischer Internetdienste etwas verändern. Musk schickte nach Kriegsbeginn im Februar Tausende Satelliten-Empfangsgeräte für Starlink in die Ukraine und konterte damit Versuche Russlands, das Internet in der Ukraine zu stören.

Ukrainische Soldaten an der Front nutzen den Satellitendienst laut Medienberichten für die Kommunikation mit ihrer Führung. Zudem wurde Starlink bei der Steuerung ukrainischer Kampfdrohnen eingesetzt. Musk und die US-Regierung bezahlten die Geräte – die im Handel rund 500 Euro pro Stück kosten – und die Gebühr von etwa 100 Euro im Monat pro Nutzer.

Dass sich das Beispiel im Iran wiederholen lässt, ist nicht sicher. Die Zeitung «Shargh», ein Medium der iranischen Reformer, meldete am Wochenende, er gebe inzwischen an mehr als drei Dutzend Orten im Iran einen Zugangspunkt für Starlink. Die Zahl nehme weiter zu, berichtete das Blatt. Unklar ist aber, wie und wie schnell die Satelliten-Schüsseln für Starlink in den Iran geschmuggelt werden können und wer den Einsatz bezahlt.

Ausserdem funktioniert Starlink nur mit Bodenstationen, die nicht weiter als tausend Kilometer von einem Nutzer entfernt sind. Ob das bisherige Netz dieser Stationen ausreicht, um den Iran abzudecken, ist offen. In den Nachbarländern des Iran gibt es Starlink noch nicht. Omid Rezaee, ein iranischer Journalist in Deutschland, sagte unserer Zeitung, Starlink werde deshalb den Demonstranten während der derzeitigen Protestwelle nicht helfen.

Iran kritisiert die Lockerungen scharf

Ob amerikanische Software die Protestbewegung unterstützen kann, ist ebenfalls ungewiss. Rezaee sagte, er erwarte allenfalls mittel- oder langfristig eine Wirkung.

Wenn iranische Behörden das Internet komplett ausschalten, nützt die Hilfe den Demonstranten nichts, wie die US-Regierung einräumt. Die neuen US-Massnahmen machten es den Iranern leichter, mit «repressiven Instrumenten» der Teheraner Regierung umzugehen, liess das US-Aussenamt verlauten. Das heisse aber nicht, dass diese Instrumente plötzlich nicht mehr existierten.

Trotzdem ist Teheran wegen der US-Initiative besorgt. Die iranische Regierung, die sich sonst immer über amerikanische Sanktionen beklagt, reagierte verärgert auf die Lockerung der Internet-Sanktionen: Das sei «schändlich».

