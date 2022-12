Diese Iranerin erzählt, was sie im Gefängnis durchlebte

Iran «Ich wollte nicht, dass sie mich zittern sehen»: Eine Iranerin erzählt, was sie im Folter-Gefängnis erlebte Proteste gegen das Regime haben im Iran Polizeigewalt, Gefängnisstrafen und immer öfters auch die Todesstrafe zur Folge. Dennoch gehen die Menschen zu Tausenden auf die Strasse. Im Gespräch mit CH Media erzählt eine Frau, wieso sie trotz ihrer Verhaftung weiter protestieren will. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 01.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Anti-Regime-Proteste finden im ganzen Land statt. AP

«Es ist schwierig für mich, an diese Zeit zu denken, mich zurückzuversetzen», erzählt Mina (Name geändert). Die Künstlerin wurde wegen ihrer Beteiligung an einer Demonstration vor einigen Wochen mehrere Tage lang in einem iranischen Gefängnis festgehalten.

Der Wunsch, auf die Geschehnisse in ihrem sonst so geliebten Heimatland aufmerksam zu machen, sei stärker als die Angst vor den Konsequenzen. «Früher wurden Iranerinnen und Iraner oft als Terroristen gesehen, es ist schön zu sehen, wie viele Menschen uns jetzt unterstützen.»

Über zwei Monate nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini protestiert die iranische Bevölkerung immer noch gegen das Regime. Gemäss Amnesty International wurden bisher rund 16'000 Menschen verhaftet. Mindestens 21 von ihnen droht nun die Todesstrafe. Hinzu kommen über 300 Todesopfer, darunter auch Kinder, wie unterdessen auch General Amir-Ali Hadschisadeh, Kommandeur der Luft- und Raumfahrtabteilung der iranischen Revolutionsgarden, bestätigt hat.

Davonrennen konnte sie nicht

Mina wohnt im Süden des Landes. Vor über zehn Jahren ist sie aus Teheran dort hingezogen, um den Unruhen der Hauptstadt zu entfliehen. Die aktuellen Proteste haben ihren Weg aber auch in die entlegensten Regionen des Landes gefunden – bis zu Mina. Anders als die meisten Demonstrierenden, trägt sie dabei immer weisse Kleider. «Für mich symbolisiert Weiss Frieden, Freiheit und neue Anfänge», begründet sie ihre Entscheidung. Die wurde ihr jedoch zum Verhängnis. «Jemand hat wohl ein Bild von mir gemacht.»

Am Tag nach einer Demonstration wurde sie festgenommen, als sie mit ihrem Vater in einem Einkaufscenter unterwegs war. Gegenüber CH Media erzählt sie: «Ich wollte davonrennen, aber mein Vater konnte nicht mithalten.» Deshalb sei sie schliesslich mit dem Polizisten mitgegangen.

«Ich versuchte, nicht zu schlafen»

Nach einer ersten Befragung wurde die 40-Jährige in einen schmutzigen Raum ohne Fenster oder Lüftung gebracht. «Es roch so schlecht, dass ich kaum Luft holen konnte», erinnert sie sich. Sie setzte sich in eine Ecke des Raumes, umarmte ihre Beine und verhielt sich ruhig. «Jede Sekunde fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Ich wusste nicht mehr, ob Nacht oder Tag war», so die Malerin.

Rund um die Uhr sei sie von Wachmännern beobachtet worden. «Sie wollten mich einschüchtern», sagt Mina. Doch sie sei ruhig geblieben. Ab und zu erhielt sie Wasser und Essen. Letzteres habe sie nicht angefasst, aus Angst, man hätte ihr etwas hineinmischen können. «Ich habe auch versucht, möglichst nicht zu schlafen», sagt sie. Zu gross sei die Furcht vor einem Übergriff gewesen.

Hoffnung habe die Situation ertragbar gemacht: «Ich stellte mir vor, wie es wäre, einfach reisen zu dürfen, mir keine Sorgen darüber zu machen, was ich anziehe und das Konzert einer Sängerin zu besuchen.» Unter dem Mullah-Regime bleiben Frauen unter anderem diese Aktivitäten verwehrt.

Der Gedanke, dass beispielsweise ihr Bruder im Iran trotz all ihrer Anstrengungen ein besseres Leben führen kann, beschäftigt Mina schon lange. Während die Künstlerin sich mit ihren Gedanken ablenken konnte, gingen andere Mädchen im Raum auf die Provokation der Wachleute ein, wie Mina erzählt:

«Jedes Mal, wenn sie reagierten, wurden sie niedergeschlagen.»

Täglich sei sie in einem kleinen Zimmer stundenlang verhört worden. Zum Teil so lange, dass sie Schichtwechsel der Polizisten miterlebte. «Antworte richtig, sonst wirst du den Rest deines Lebens hier verbringen», habe ihr einer der Beamten gesagt. Die Realisation, den Behördenmitgliedern dermassen ausgesetzt zu sein, liess sie während des Verhörs zittern.

Was würde sie tun, sollte sie einer der kräftigen Beamten angreifen? «Ich umarmte wieder meine Beine, damit sie mein Zittern nicht sehen konnten», sagt sie. So habe sie gegen aussen einigermassen ruhig gewirkt, während sie in den Verhören ständig zu Geständnissen gedrängt wurde. «Du sollst aufschreiben, dass du an der Demonstration warst!», habe ein Beamter immer wieder geschrien. Mina weigerte sich. «Sie verhielten sich schrecklich. Schrien mich an, beleidigten mich und schlugen mir ins Gesicht.» Ohne Erfolg, Mina schwieg.

Seit der Freilassung wird Mina überwacht

Vielleicht deshalb und mit Sicherheit auch, weil ihr Vater sich unermüdlich für sie einsetzte, wurde Mina nach ein paar Tagen auf Kaution freigelassen. «Im Moment muss ich immer wieder an Gerichtsverhandlungen, um potenzielle Demonstrierende zu identifizieren.» Seit ihrer Entlassung wird Mina ausserdem überwacht.

«Vor meinem Fenster, wenn ich einkaufen gehe, der Mann ist immer da.»

Und auch ihre Social-Media-Aktivität werde kontrolliert. Immer wieder wechselt sie den Kommunikationskanal mit CH Media, löscht ihre Nachrichten, sobald diese per Screenshot oder Aufnahme gesichert sind. Hinzu kommt, dass die Menschen wegen der Internetblockaden der Regierung jeweils nur für ein paar Stunden am Tag über einen Internetzugang verfügen.

Die Situation hat Mina auch psychisch zugesetzt: «Ich habe bis heute Albträume und werde nervös, wenn immer ich im Dunkeln bin», sagt sie. Noch hat sie aber Hoffnung. Die Verhaftung habe sie mutiger gemacht. «Mir ist jetzt noch klarer, wofür wir kämpfen – für die Freiheit.» Der Gedanke daran beschere ihr zumindest ab und an schöne Träume.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen