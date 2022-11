Iran Die gefährliche Mutprobe: Den Mullahs fliegen die Turbane um die Ohren Noch vor zwei Monaten wäre das im Iran undenkbar gewesen: Doch der Aufstand der Jugend macht die Mullahs immer häufiger zum persönlichen Ziel ihres fortdauernden Widerstands gegen das Regime. Thomas Seibert, Istanbul Jetzt kommentieren 08.11.2022, 17.00 Uhr

Iranische Geistliche müssen in den Strassen Teherans den Widerstand der Jugend am eigenen Leibe erfahren – davor schützt selbst Ajatollah Chameneis strenger Blick nicht. Bild: Getty

Ein iranischer Geistlicher in Gewand und Turban geht die Strasse entlang. Da taucht hinter ihm ein junger Mann oder eine junge Frau auf, schlägt ihm den Turban vom Kopf und rennt davon: Hundertfach filmen Mitglieder der Protestbewegung derzeit solche Szenen der Demütigung für die Mullahs und veröffentlichen sie im Internet.

Noch vor zwei Monaten wäre das Turban-Schlagen im Iran undenkbar gewesen – heute ist es Mutprobe und Volkssport für Regimegegner. Die acht Wochen des Protests gegen die Islamische Republik haben den Iran verändert.

Die Proteste, die sich am Tod der 22-jährigen Mahsa Amini in der Gewalt der Religionspolizei am 16. September entzündeten, haben die ganze Gesellschaft erfasst. Längst geht es nicht mehr nur um die Abschaffung des Kopftuch-Zwangs, den die Sittenwächter mit Aminis Festnahme durchsetzen wollten.

Iranerinnen und Iraner jeden Alters, aus allen ethnischen Gruppen und sozialen Schichten wollen den Regimewechsel in Teheran. «Tod dem Diktator», rufen sie und meinen Revolutionsführer Ajatollah Ali Chamenei, der an der Spitze des theokratischen Systems steht.

Die Regierung wirkt gegen die Aktionen hilflos

Die Regierung wirkt hilflos, besonders bei friedlichen Protestaktionen. Als die iranische Strandfussball-Nationalmannschaft jetzt gegen Brasilien spielte, blieben die Spieler bei der Nationalhymne demonstrativ stumm – das Staatsfernsehen unterbrach darauf die Übertragung.

Während des Spiels feierte ein iranischer Torschütze seinen Erfolg, indem er mit Handgesten so tat, als würde er sich die Haare abschneiden: Viele Demonstrantinnen im Iran ziehen sich demonstrativ das Kopftuch aus und schneiden sich die Haare ab.

Das Bild des iranischen Beachsoccer-Spielers Saeed Piramoun bei seinem symbolträchtigen Torjubel ist bereits zu einer Ikone des Widerstands avanciert. Bild: Ali Haider/EPA

Nach diesen öffentlichen Solidaritätsbekundungen vor den Livekameras könnte es am 21. November, wenn der Iran bei der Fussball-WM in Katar sein Eröffnungsspiel gegen England bestreitet, schon vor dem Anpfiff spannend werden.

Dass die Proteste bis dahin vorbei sein werden, ist unwahrscheinlich. Der Aufstand erschüttert das Land, in dem die Macht der Mullahs bis vor kurzem absolut war.

Bei der Präsidentenwahl im vergangenen Jahr hatte Chamenei alle Reform-Kandidaten von der Kandidatur ausschliessen lassen und so den Hardlinern, die zuvor bereits das Parlament unter ihre Kontrolle gebracht hatten, mit ihrem Kandidaten Ebrahim Raisi auch das Amt des Staatspräsidenten beschert. Die Falken in Teheran können seitdem schalten und walten, wie sie wollen.

Mehr als 300 Menschen sind bisher getötet worden

Chamenei und Raisi versuchten zunächst, die Proteste nach Aminis Tod zu ignorieren und herunterzuspielen. Inzwischen verteufeln sie die Demonstranten als Marionetten des feindlichen Auslands. Mehr als 300 Menschen sind bei Zusammenstössen zwischen Regimegegnern und der Polizei bisher getötet worden, mehr als 10'000 sollen festgenommen worden sein. Raisis Verbündete im Parlament fordern eine harte Bestrafung der Verhafteten, die Justiz bereitet Massenprozesse vor.

Die Proteste im Iran gehen weiter. Ein Bild aus Teheran von Ende Oktober. Bild: AP

Die Demonstrationen gehen dennoch weiter. Täglich formieren sich in iranischen Städten neue Protestzüge, an den Universitäten protestieren die Studenten. Schauspieler, Sportler, Akademiker und Juristen unterstützen die Regierungsgegner. Besonders junge Iranerinnen und Iraner haben keine Angst vor dem Regime mehr, was sich nicht nur beim Turban-Schlagen zeigt.

Erste Risse in der Führungsebene

Die Protestbewegung ignoriert sogar eine Warnung der Revolutionsgarde, der mächtigsten militärischen Kraft im Iran. Die Garde befahl den Demonstranten vor zehn Tagen, alle Kundgebungen einzustellen, doch innerhalb weniger Stunden gab es neue Proteste. Bei Trauerfeiern für getötete Demonstranten versammeln sich Tausende.

Wenn sich nicht einmal die Revolutionsgarde Gehör verschaffen kann, wird es eng für das Regime. Der Aufstand ist zur grössten Herausforderung für die Theokratie seit Gründung der Islamischen Republik vor 43 Jahren geworden. Unter dem Druck der Proteste zeigen sich erste Risse in der Front der Hardliner.

Der Chamenei-Berater und ehemalige Parlamentspräsident Ali Larijani sagt, die Gesellschaft brauche mehr Toleranz und keine rigide Umsetzung des Kopftuch-Zwangs. Die Demonstranten seien «unsere Kinder».

