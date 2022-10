Iran Das Mullah-Regime fürchtet um seine Macht: Parlamentssprecher warnt vor Umsturz in der islamischen Republik Mit der Belagerung der renommierten Sharif-Universität in Teheran hat die Gewalt durch die Sicherheitsorgane im Iran einen neuen Tiefpunkt erreicht. Michael Wrase, Limassol/Teheran Jetzt kommentieren 03.10.2022, 17.00 Uhr

Während seine Sicherheitskräfte versuchen, die Protestaktionen im Land niederzuschlagen, nimmt Irans religiöser Führer Ayatollah Ali Khamenei an einer Beförderungsfeier der Streitkräfte in Teheran teil. Handout / EPA

Unfassbare Bilder und Videoclips aus Iran sind in den letzten 24 Stunden in den sozialen Medien veröffentlicht worden: Auf Motorrädern patrouillierende Sicherheitskräfte schiessen auf ein Auto, in dem der mit seinem Smartphone filmende Beifahrer sitzt. Ob er die Schüsse überlebt hat, ist unklar.

Ein anderes Video zeigt Studenten, die von «Bassidschis», einer paramilitärischen Hilfspolizei, durch ein Parkhaus der iranischen Hauptstadt gejagt werden. In Tränengasschwaden rennen die jungen Menschen um ihr Leben. Immer wieder fallen Schüsse. Zwei junge Frauen stürzen zu Boden. Auch ihr Schicksal ist ungewiss.

Das Parkhaus, in dem die Hetzjagd stattfand, liegt nur einige Hundert Meter von der Sharif-Universität von Teheran entfernt. Auf dem Campus der renommierten Lehranstalt wurden am Sonntag mehrere Tausende Studentinnen und Studenten eingeschlossen, zusammengetrieben und von der Polizei mit langen Holzknüppeln verprügelt.

Es muss mit über 100 Getöteten gerechnet werden

Beispiele von Nachrichten und Videos, die seit dem Wochenende auf den Sozialen Netzwerken zu finden sind. Twitter

Die Bilder dürfen als authentisch eingestuft werden. Twitter

Über die genauen Opferzahlen herrscht hingegen Unklarheit; diese lassen sich auch nicht unabhängig verifizieren. Twitter

Mit diesem brutalen Einsatz habe die vom Staat ausgehende Gewalt im Iran einen neuen Tiefpunkt erreicht, betonten westliche Beobachter in Teheran. Die Studenten hatten an friedlichen Protesten teilgenommen, die vor gut zwei Wochen nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini ausgebrochen waren.

Die aus dem iranischen Kurdistan stammende junge Frau war wegen ihres «unislamischen Outfit», ihres angeblich schlecht sitzenden Kopftuches, festgenommen worden und in Polizeigewahrsam vermutlich brutal misshandelt worden. Mahsa, behauptet die Polizei, sei an «plötzlichem Herzversagen» gestorben. Dass sie vermutlich tot geprügelt wurde, wird bestritten.

Bei den daraufhin aufgeflammten, landesweiten Protesten, bei denen nach noch unbestätigten Berichten mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen sein sollen, geht längst nicht mehr um die Abschaffung der Pflicht, mit einem «Hidschab» oder Kopftuch das gesamte Haupthaar vollständig zu verhüllen.

Anzeichen von Panik an der Sondersitzung des Parlaments

Die meisten der Protestierenden fordern inzwischen den Sturz des islamischen Regimes, das für jahrzehntelange Misswirtschaft, andauernde Drangsalierung und mangelnde Lebensqualität verantwortlich gemacht wird. Man werde nicht eher ruhen, lautet die explizite Botschaft der täglich anschwellenden Protestbewegung, bis Ayatollah Khamenei, der allmächtige Führer der Islamischen Republik, zurückgetreten ist.

Wie ernst, wenn nicht gar bedrohlich, die Lage für das islamische Regime ist, haben inzwischen auch die höchsten Entscheidungsträger begriffen. In einer eilig anberaumten Sondersitzung sagte Parlamentssprecher Mohammed Bagher Qalibaf am Sonntagabend den Abgeordneten, dass «im Gegensatz zu früheren Protesten die Demonstrationen dieses Mal auf einen Sturz der Regierung abzielen». So deutlich hatte dies bislang noch kein iranischer Offizieller verkündet.

Er bitte daher alle Iraner, die Gründe für Proteste hätten, es nicht zuzulassen, dass ihre Proteste in eine Destabilisierung des Landes sowie den Umsturz von Institutionen umschlagen, sagte Qalibaf weiter. Die Schaffung von Chaos auf den Strassen würde die soziale Integrität schwächen und die unter internationalen Sanktionen leidende Wirtschaft weiter schwächen.

Auch am Montag gingen die Kundgebungen von Studentinnen und Studenten weiter; hier offenbar in Isfahan. Twitter

In seinen – für iranische Verhältnisse – überraschend ehrlichen und zutreffenden Bemerkungen versprach der iranische Parlamentssprecher «die Strukturen und Methoden der Sittenpolizei» zu ändern, um eine Wiederholung des «Vorfall Amini» zu verhindern. Gleichzeitig liess er aber keinen Zweifel daran, dass die iranischen Sicherheitskräfte auch zukünftig, «mit aller Entschlossenheit gegen diejenigen vorgehen, die die öffentliche Ordnung gefährden».

Ein von dieser Zeitung kontaktierte Sprecherin der Protestbewegung, die ihren Namen aus verständlichen Gründen nicht gedruckt sehen möchte, bezeichnete die Äusserungen des Parlamentssprecher als «erbärmlich und Zeichen der Schwäche»:

«Das Regime hat Angst und gibt dies zum ersten Mal sogar zu.»

Für ihre Bewegung gebe es nach dem Tod von Mahsa «kein Zurück mehr». Wie «realitätsfern» das Regime agiere, zeige auch die Behauptung des Parlamentssprechers, wonach «das westliche Ausland die Proteste schüre».

Die iranischen Behörden hatten am Samstag die Verhaftung von neun Europäern, unter ihnen Deutsche, Franzosen und Italiener, bekannt gegeben. Sie sollen als «Drahtzieher» an den Protesten beteiligt gewesen sein.