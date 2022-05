Denys Volokha: 25 Arten von Kriegsverbrechen in der Ukraine

Interview Ukrainischer Experte für Kriegsverbrechen: «Gefangene Russen sagen, sie würden besser behandelt als in ihrer Armee» Denys Volokha, Sprecher der «Kharkiw Human Rights Protection Group», sieht im russischen Vorgehen in der Ukraine einen versuchten Völkermord. Er erzählt über das häufigste Kriegsverbrechen, die Probleme der Justiz und die überraschenden Aussagen russischer Kriegsgefangener. Stefan Schocher Jetzt kommentieren 16.05.2022, 05.00 Uhr

Ein zerstörtes Wohngebäude in Charkiw. EPA

Am Donnerstag begann in Kiew der erste Prozess gegen einen mutmasslichen russischen Kriegsverbrecher. Der 21-jährige Mann soll einen 62-jährigen Zivilisten ermordet haben. Denys Volokha und seine Organisation «Kharkiw Human Rights Protection Group» arbeiten rund um die Uhr daran, dass solche Prozesse gegen mutmassliche Kriegsverbrecher zustande kommen.

Im Ukraine-Krieg werden täglich neue Menschenrechtsverbrechen begangen. Ist deren Aufklärung aktuell überhaupt möglich?

Denys Volokha: Es ist sehr schwer, solche Fälle derzeit zu untersuchen. In unserer Datenbank haben wir aber bereits mehr als 5000 Fälle von Kriegsverbrechen aufgenommen und in 25 Kategorien unterteilt. Wir haben auch bereits mehrere Treffen mit der Generalstaatsanwaltschaft hinter uns. Darüber hinaus haben wir Anwälte, die Menschen dabei helfen, Klagen einzureichen. Viele andere Organisationen und Regierungsbehörden tun genau dasselbe.

Mit was für Kriegsverbrechen müssen Sie sich denn hauptsächlich auseinandersetzen?

Am häufigsten ist der Beschuss von zivilen Wohngebieten. Dies ist die überwiegende Mehrheit der Fälle. Und da ist dann die Frage: Ist das eine gezielte Aktion oder ist es den Angreifern einfach egal, auf was sie schiessen?

Was ist Ihre Antwort darauf?

In vielen Fällen sind die Ziele sehr bewusst gewählt. Sie schiessen auf Menschen, sie zerstören absichtlich deren Wohnhäuser. Wir kennen einen Fall einer Familie aus Mariupol, die die ukrainische Hymne spielte. Wenige Minuten später wurde ihr Haus unter Beschuss genommen.

Denys Volokha, Sprecher der «Kharkiw Human Rights Protection Group». ZVG

Die korrupte Justiz war immer eines der grössten Problemfelder der Ukraine. Sind die Behörden dem Volumen an Fällen gewachsen?

Wenn es etwa um Mariupol geht, so gibt es weltweit wohl keine Ermittlungsbehörde, die die Menge an Fällen dort bearbeiten könnte. Aber es gibt viele Akteure, die auf demselben Gebiet arbeiten. Dennoch stehen wir vor grossen Problemen: Viele Dinge sind noch nicht digitalisiert. Es gibt eine Menge Papierkram. Viel Bürokratie. Das ist eine grosse Belastung für die Beweisführung.

Für Aufregung sorgen die Meldungen über Menschen, die aus der Ukraine nach Russland verschleppt und dort in Straflager gesteckt werden. Was wissen Sie darüber?

Laut der ukrainischen Ombudsfrau Lyudmyla Denisova wurden mehr als eine Million Menschen nach Russland deportiert. Wir gehen von mehreren hunderttausend Verschleppten aus. Aber letztlich spielt die Zahl keine Rolle: Die Deportationen sind und bleiben ein Kriegsverbrechen. Berichten zufolge gibt es in Russland 68 Straflager. Und dann sind da die Filtrationslager in der Ukraine. Männer werden zum Teil seit Monaten in diesen Lagern festgehalten und mit Falschinformationen verwirrt. Menschen aus Mariupol wurde etwa gesagt, dass Kiew gefallen sei und dass es die Ukraine nicht mehr gäbe.

Ist das Genozid?

Ja, das ist Genozid. Das zeigen etwa die Hinrichtungen in Butscha. Menschen, die ukrainische Symbole trugen oder ukrainische Tattoos hatten, wurden von den Russen getötet oder gefoltert. Wenn Menschen getötet werden, weil sie nationale Symbole an sich tragen, wie sollen wir das denn sonst nennen?

Wie systematisch ist das Vorgehen der Russen?

Wir dokumentieren so viele Fälle, wie wir können, um eben dieses System deutlich zu machen.

Wie ist die Lage der Kriegsgefangenen in diesem Krieg?

Wir versuchen, Orte zu finden, an denen Gefangene untergebracht sind. Das Gefängnissystem war aber auch schon in friedlichen Zeiten nicht perfekt und jetzt ist es fast unmöglich, da hineinzukommen. Was wir aber sagen können: Bei russischen Soldaten, die in Gefangenschaft geraten sind, gibt es bislang kaum Probleme oder Verstösse. Einige gefangene russische Soldaten sagten uns sogar, sie würden besser behandelt als in der russischen Armee. Über ukrainische Soldaten, die von Russland gefangen genommen wurden, gibt es freilich keine Informationen.

