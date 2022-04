Botschafter Claude Wild will so bald wie möglich nach Kiew zurück

Interview Ukraine-Krieg Schweiz arbeitet an Wiedereröffnung der Botschaft in Kiew – Botschafter sagt: «Das wäre ein symbolisches Zeichen» Claude Wild, der Schweizer Botschafter für die Ukraine, erzählt von seiner Flucht aus Kiew und seinen Plänen für eine baldige Rückkehr ins Kriegsland – und er erklärt, warum unser Land russische Spione nicht ausweist. Samuel Schumacher Jetzt kommentieren 26.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Borodianka, ein Vorort der Hauptstadt Kiew, wurde von den russischen Truppen zerstört. Fast 2500 Zivilisten kamen seit Kriegsbeginn am 24. Februar in der Ukraine bereits gewaltsam ums Leben. Getty Images

Claude Wild war bereit für den Krieg. Der Schweizer Botschafter in Kiew hatte sich darauf eingestellt, trotz allem in der Ukraine zu bleiben und seinen Job vor Ort so gut es geht weiterzumachen. Doch dann griffen die Russen Ende Februar Kiew direkt an – und Claude Wild wurde von einem Team von Schweizer Elitesoldaten ausser Landes gebracht. Der 58-Jährige hat sein Büro in die moldawische Hauptstadt Chrisinau verlegt.

Bei einer kurzen Visite in der Schweiz nahm er sich Zeit für ein Gespräch im Bundeshaus. Vor sich ein leeres Wasserglas, hinter sich ein wunderbarer Ausblick auf Bern, in Gedanken ganz bei der Frage: Was wird aus diesem geschundenen Land, in das er möglichst bald zurückkehren will?

Herr Wild, bei unserem letzten Gespräch im Februar in Kiew sagten Sie, Sie hätten keine Angst. War das naiv?

Claude Wild: Nein. Dass der Angriff so krass ausfallen wird, haben wir tatsächlich nicht erwartet. Die Attacke auf Kiew, vor der die Amerikaner warnten, war für uns und für andere Europäer nicht das realistischste Szenario.

Warum nicht?

Wir gingen davon aus, dass Russland die Ukraine wirtschaftlich erwürgen und damit eine politische Krise auslösen will. Das hatte Russland mit der militärischen Drohkulisse schon vor dem Krieg fast geschafft.

Claud Wild, der Schweizer Botschafter in Kiew, sagt: «Unser Ziel war es, so lange wie möglich zu bleiben. Wir waren ja nie ein Hauptziel der Angreifer.» Samuel Schumacher

In den ersten Kriegstagen haben Militär-Profis der Schweizer Spezialeinheit AAD-10 die Botschaft zu einer Art Festung gemacht.

Unser Ziel war es, so lange wie möglich zu bleiben. Wir waren ja nie ein Hauptziel der Angreifer. Wir haben deshalb beispielsweise ganz viele Lebensmittel eingelagert.

Sie hatten in Ihrem Büro eine wertvolle Sammlung von Steinen aus dem Jura. Was ist mit denen passiert?

Der Wert ist nicht finanziell, sondern eher emotional, weil ich diese Steine selber gefunden habe. Sie sind für mich ein Stück Heimat. Einen Teil davon habe ich mitgenommen – und dafür ein paar meiner Anzüge dagelassen. Aber wie gesagt: Unser Ziel ist es, so bald wie möglich zurückzukehren. Es ist also vielleicht noch nicht alles verloren.

Wann kam für Sie der Moment, an dem Sie sagten: Jetzt müssen wir raus!

Als Russland mit Panzerhaubitzen aufgefahren ist, da wurde uns, aber auch anderen Botschaften und humanitären Organisationen, klar: Kiew könnte zum zweiten Grosny werden. Die Militärkolonne wurde durch die Ukrainer dann zum Glück aufgehalten.

Die Schweizer Botschaft in Kiew steht derzeit leer. EDA

Nicht so im Norden von Kiew. Was lösen die Bilder aus Butscha in Ihnen aus?

Das Ganze ist eine Katastrophe. Dieser Angriff auf Gebiete, die näher an der Schweiz liegen als Lissabon oder Helsinki, das ist nicht nur ein Angriff auf die Ukraine, sondern ein Angriff auf die internationale Rechtsordnung, das humanitäre Völkerrecht und die europäische Sicherheitsarchitektur.

Was muss Europa denn anders machen, um seine Sicherheit in Zukunft garantieren zu können?

Die Schweiz als Land inmitten Europas stellt ihre Sicherheitspolitik auf drei Komponenten ab: Erstens die innere Sicherheit. Zweitens die Verteidigung bei einer Grenzüberschreitung durch ein anderes Land. Und drittens auf das, was wir als «ausgreifende Komponente» bezeichnen: also die Diplomatie, Verträge mit anderen Ländern, Multilateralismus und andere vertrauensbildende Massnahmen.

Litauen hat seinen Botschafter zurück nach Kiew geschickt. Die EU und die USA diskutieren darüber, wieder Diplomaten in der Hauptstadt zu installieren. Wann kehren Sie zurück?

Wir haben ein Team, das Konzepte für eine mögliche Rückkehr ausarbeitet. Wir analysieren die Lage in Kiew laufend. Natürlich wäre eine Rückkehr ein symbolisches Zeichen. Aber sie muss dann auch etwas bewirken, einen Unterschied machen. Im Moment können wir unsere Aufgaben aus Moldawien heraus fast uneingeschränkt erfüllen.

Gleich zwei Top-Shots aus Joe Bidens Team waren am Wochenende in Kiew: Verteidigungsminister Lloyd Austin und Aussenminister Antony Blinken. EPA Der britische Premierminister Boris Johnson spazierte vor zwei Wochen an der Seite von Präsident Wolodimir Selenski quer durch die Kiewer Altstadt. AP EU-Chefin Ursula von der Leyen überreichte Selenski bei ihrem Besuch in Kiew den offiziellen Fragebogen für EU-Mitgliedskandidaten. AP Österreichs Kanzler Karl Nehammer besuchte nach seinem Halt bei Selenski in Kiew auch gleich noch den russischen Herrscher Wladimir Putin in Moskau. EPA Die Staats- und Regierungschefs von Polen und der drei baltischen Staaten reisten gemeinsam mit dem Zug zu ihrem Verbündeten in Kiew. AP

Muss der Krieg erst enden, bevor die Schweizer Botschaft in Kiew wieder öffnet?

Nein. Die Ukraine befand sich seit 2014 im Krieg mit prorussischen Separatisten in der Ostukraine und die Krim-Halbinsel war von Russland besetzt. Unsere Botschaft war während dieser ganzen Zeit geöffnet.

Noch immer befinden sich Schweizer Staatsbürger in der Ukraine. Was raten Sie denen?

Grundsätzlich steht es allen Schweizerinnen und Schweizern frei, was sie tun. Wenn Sie sich die Ukraine-Karte anschauen, dann sind vielleicht zehn Prozent des Landes direkt von Kriegshandlungen betroffen, 90 Prozent befindet sich in der Kriegswirtschaft. Die wird rasch auch zu einer gewissen Normalität. Wenn Sie jetzt irgendwo ausserhalb von Kiew weit weg vom Gefecht einen Bauernhof betreiben, dann geben Sie das nicht einfach so sofort auf.

Szenen des Abschieds am Kiewer Hauptbahnhof. Keystone

Die Liste von Staats- und Regierungschefs, die Selenski in Kiew besuchen, wird immer länger. Sollte Bundespräsident Ignazio Cassis auch nach Kiew reisen?

Bundespräsident Cassis war im Oktober in Kiew und kürzlich an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine. Er steht in regelmässigem Kontakt mit der ukrainischen Regierung. Bei einer Kundgebung auf dem Bundesplatz hat er Herrn Selenski virtuell empfangen und er hat kürzlich mit dem ukrainischen Premierminister telefoniert. An Kontakt fehlt es nicht.

Der Bundesrat hat im März 80 Millionen Franken Soforthilfe für die Ukraine gesprochen. Wie helfen wir der Ukraine ganz konkret?

Mit humanitärer Nothilfe. Am Anfang koordinierten wir die Hilfe aus Polen heraus, seit ein paar Tagen sind rund ein Dutzend Mitarbeiter der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA in Lwiw in der Westukraine. Dank unseres aktuellen Standorts in Moldawien sind wir eines der einzigen Länder, das mit seiner humanitären Hilfe direkt bis nach Odessa gelangt.

Die Schweiz hat schon vor dem Krieg Hilfsprojekte in der Ukraine unterstützt. Was ist aus denen geworden?

Da, wo es möglich ist, führen wir die Projekte selbstverständlich weiter. Ein Beispiel: Wir unterstützen zahlreiche Bauernbetriebe bei der Produktion von biologischen Nahrungsmitteln. Viele dieser Betriebe müssen jetzt wegen der neuen Flüchtlinge in ihren Dörfern mehr Lebensmittel produzieren. Da sind unsere Finanzhilfen extrem wichtig.

Der Krieg hat die Ukraine um Jahrzehnte zurückgeworfen. Kann sie sich jemals wieder davon erholen?

Wir wissen noch nicht, wie dieser Krieg ausgehen wird: Es ist deshalb zu früh für Spekulationen.

Laut Recherchen des «SonntagsBlick» sind noch immer rund 70 russische Spione in der Schweiz aktiv. Andere Länder haben russische Diplomaten wegen Spionageverdachts ausgewiesen. Warum macht das die Schweiz nicht?

Der Bundesrat hat dieses Thema Anfang April diskutiert. Er verhängt keine Sanktionen in Form von Ausweisungen von Diplomaten. Wenn die Schweiz Diplomaten ausweist, geschieht dies aus Gründen der inneren Sicherheit und diese Fälle werden nicht öffentlich kommuniziert.

Die Schweiz bietet Russland und der Ukraine weiter ihre «Guten Dienste» an. Was könnte sie in dieser Situation konkret zum Frieden beitragen?

Wir können beispielsweise unser Territorium zur Verfügung stellen, damit sich die beiden Länder treffen können. Russland und die Ukraine könnten uns aber auch als Mediatorin anfragen oder wir könnten einen internationalen Mediator unterstützen, wie wir es oft machen. Wir könnten auch – ähnlich wie für Georgien – als Schutzmacht für die Ukraine in Russland und umgekehrt dienen und einen Teil der diplomatischen Aufgaben im Auftrag der beiden Länder wahrnehmen. Aber beide Seiten müssen dies wollen. Darauf deutet die aktuelle Kriegssituation im Moment nicht hin.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen