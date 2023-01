Interview - Teil 2 Niall Ferguson: «Es wird einen Atomkrieg geben – noch zu meinen Lebzeiten» Der renommierte Stanford-Historiker Niall Ferguson glaubt nicht an ein schnelles Ende des Kriegs in der Ukraine. Putin werde kaum bedingungslos kapitulieren: «Wir neigen dazu, die Skrupellosigkeit faschistischer Regimes zu unterschätzen», sagt Ferguson. Und macht eine Prognose, die einen schaudern lässt. Patrik Müller und Florence Vuichard Jetzt kommentieren 24.01.2023, 05.00 Uhr

Niall Ferguson: Russland «ist ein faschistisches Regime – und es verwendet die Instrumente des Faschismus». Bild: Marcel Giger

Der Stanford-Historiker sagte im ersten Teil unseres Interviews, ein Krieg wie jener in der Ukraine ziehe mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere Kriege nach sich – Risiken bestünden in Taiwan und im Iran. Im zweiten Teil spricht Niall Ferguson über die Gefahr einer nuklearen Eskalation und über ein mögliches Ende von Putin.

Russlands Präsident Putin hat mehrfach Atom-Drohungen ausgestossen. Wie gross ist diese Gefahr?

Die entscheidende Frage ist: Könnte Putin Atomwaffen einsetzen, wenn er sieht, dass er den Krieg in der Ukraine nicht gewinnen kann? Der britische Ex-Premier Boris Johnsons sagte diese Woche, Putins Drohung sei ein Bluff. Ich frage: Wie gut ist Boris Johnsons Einschätzungsgabe? Auch das ist nicht einfach zu beantworten.

Was ist Ihre Einschätzung?

Wir unterschätzen die wachsenden Risiken von Massenvernichtungswaffen. Im soeben publizierten globalen Risiko-Report des WEF rangieren Massenvernichtungswaffen nur auf Platz 21, sie sollten aber in den Top 3 sein. Es droht ein neues nukleares Zeitalter. Während rund 50 Jahren hat die Zahl Nuklearmächte sich kaum verändert. Nun wird sie steigen.

Niall Ferguson Marcel Gyger Niall Ferguson wurde 1964 in Glasgow als Sohn einer Lehrerin und eines Hausarztes geboren. Er studierte Geschichte an der Oxford University. Im Jahr 2004 nahm er den Ruf nach der US-Universität Harvard an, inzwischen ist er vor allem in Stanford (Kalifornien) tätig, und dort insbesondere für die Hoover Institution, einer Denkfabrik, der grossen Einfluss auf die konservativen und libertären Bewegungen in den USA nachgesagt wird. Der Experte für Wirtschafts- und Finanzgeschichte ist Autor mehrerer internationaler Bestseller wie «Türme und Plätze: Netzwerke, Hierarchien und der Kampf um die globale Macht». Ferguson ist verheiratet mit der aus Somalia stammenden niederländischen Politikerin, Frauenrecht­lerin und Islamkritikerin Ayaan Hirsi Ali. Er ist vierfacher Vater.

Wieso wollen mehr Länder Atommächte sein?

Das hängt mit dem Ukraine-Krieg zusammen. Die offensichtlichste Lehre daraus ist doch: Gib nie deine Atomwaffen ab! Und falls du keine hast, beschaff dir welche. Deshalb werden wir in den nächsten zehn Jahren eine signifikante Erhöhung der Nuklearmächte sehen. Und eine Welt mit vielen atomar hochgerüsteten Ländern ist eine gefährliche Welt. Wenn es mehr Atomwaffen gibt, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese tatsächlich eingesetzt werden.

Das will man sich nicht vorstellen.

Ich habe eine Wette am Laufen: Ich behaupte, es wird ein Krieg ausbrechen, bei dem sehr viele Menschen ums Leben kommen werden. Denn es wird einen Atomkrieg geben – noch zu meinen Lebzeiten.

Sie sind 58. Ein Atomkrieg also innerhalb der nächsten drei Jahrzehnte?

Ja, und das wird eine viel grössere Sache sein als alles, was in den Reden am WEF erwähnt wurde. Verglichen mit dem Klimawandel wird ein Atomkrieg eine wirklich grosse Anzahl von Menschen sehr schnell töten. Aber wir reden nicht darüber.

Warum dieses Tabu?

Die Experten auf diesem Gebiet sind alle ziemlich alt. Wir haben im Jahr 1991 aufgehört, über die nukleare Gefahr nachzudenken – bis zum Krieg in der Ukraine. Wir machen uns zu wenig Gedanken darüber und tun vor allem auch nichts Sinnvolles, um die Weiterverbreitung der Massenvernichtungswaffen zu stoppen.

Der Ukraine-Krieg als «Zeitenwende», wie Olaf Scholz sagte. Wie wird dieser Krieg enden?

Mir wird gesagt, dass die Ukraine gewinnen wird. Und moralisch gesehen will man, dass die Ukraine gewinnt, keine Frage! Aber niemand weiss, wie das funktionieren soll. Die Ukraine ist eine viel kleinere Volkswirtschaft, die zudem im vergangenen Jahr um rund ein Drittel geschrumpft ist – während die russische Volkswirtschaft nur 3,4 Prozent verloren hat. Das ist und bleibt David gegen Goliath. David kann gewinnen. Aber niemand konnte mir bis jetzt erklären, wie das geschehen wird.

Mit Waffen aus dem Westen! Das jedenfalls sagt der ukrainische Präsident Selenski.

Okay. Nehmen wir an, die Ukraine wird im Frühjahr mit den neuen Panzern eine Offensive starten, und es gelingt ihr, die Russen weit zurückdrängen. Aber was passiert dann? Vielleicht gibt es ein Happy End, bei dem Russland auseinanderfällt und Putin gestürzt wird. Aber wenn ich die Geschichte anschaue, dann sehe ich andere, plausiblere Szenarien. Ein Krieg wie dieser wird nicht mit der bedingungslosen Kapitulation Russlands enden.

Auch nicht, falls Putin gestürzt wird?

Die Frage ist, wer sein Nachfolger wird. Es wird kaum der regimekritische Alexei Nawalny sein. Viele, die eine Russische Revolution hätten anführen können, haben Russland verlassen oder sitzen im Gefängnis. Wir neigen dazu, die Skrupellosigkeit autoritärer Regimes zu unterschätzen, weil wir hoffen, dass Revolutionen gelingen. Es ist hart einzugestehen, aber: Repression wirkt.

Putin geniesst in Russland stabil hohe Zustimmungsraten von 70 Prozent. Wie erklären Sie sich das?

Es ist ein faschistisches Regime – und es verwendet die Instrumente des Faschismus. Deshalb sollte man nicht allzu grosse Hoffnungen darauf setzen, dass das Regime zusammenbrechen wird. Es ist sehr schwierig, ein faschistisches Regime zu stürzen. Es kann gelingen, wie 1945. Es war eine kolossale Anstrengung, und wir unternehmen derzeit keine kolossale, sondern eine erstaunlich kalibrierte Anstrengung: Wir geben der Ukraine genug Waffen, damit sie nicht verliert, aber nicht genug, damit sie gewinnen kann.

Was ist die Folge dieser Halbherzigkeit?

Ein lang andauernder Krieg. Die meisten Kriege, die sechs Monate gedauert haben, enden nicht in den nächsten sechs Monaten. Wenn man einmal einen Krieg begonnen hat, der viele Menschen getötet hat, ist es sehr schwer, ihn zu beenden. Wir sollten darüber reden, wie wir den Krieg beenden können. Das ganze erinnert mich an die Diskussionen zu Zeiten der Dotcom-Ära.

Wie bitte?

Die Diskussionen verliefen damals nach einem Muster. Phase 1: Ich habe eine coole Idee. Phase 2: Irgendwas tut sich (Ferguson fuchtelt wie wild mit den Händen), Phase 3: Gewinn. Und jetzt sehen wir das gleiche Muster. Phase 1: Das wirklich tiefgreifende moralische Anliegen: Ukraine versus Russland. Phase 2: Irgendwas tut sich (Ferguson fuchtelt wieder wie wild mit den Händen), Phase 3: Der grüne Wiederaufbau der Ukraine. Und wieder spricht niemand über Phase 2.

Ist denn nicht die Strategie hinter Phase 2, dass die Sanktionen gegen Russland wirken, die Menschen unzufrieden werden, sich gegen das Regime auflehnen – und Putin stürzen?

Klar, das könnte ein Szenario sein. Aber Regimes wie jenes von Putin priorisieren die innere Sicherheit über alles, und sie priorisieren die Sicherheit des Anführers am allerhöchsten. Putin ist wahrscheinlich der am schwersten zu ermordende Mann der Welt. Zudem: Es gibt keine grosse Anti-Putin- oder Anti-Krieg-Stimmung in Russland. Der Krieg ist weit weg von Moskau, und die Truppen, die sterben, kommen aus Russlands Hinterland. Wir alle wünschen uns einen Regimewechsel, aber solche Revolten geschehen sehr selten.

Der Westen, und allen voran Deutschland, hat auch sehr lange an Putin festgehalten.

Das Erstaunliche an Deutschland ist, dass es so lange einer Illusion nachgelebt hat, dass es mit einem Wirtschaftsmodell, das auf russischem Gas und Exporten nach China basiert, nie Probleme geben könnte – sogar dann noch, als Putin begann, die liberale Weltordnung ziemlich offen herauszufordern. Ich war 2007 an der Sicherheitskonferenz in München. Putin hielt dort eine Rede. Es war offensichtlich für mich, dass dieser Kerl ein Gangster ist. Aber es war offenbar nicht offensichtlich für Angela Merkel, Gerhard Schröder und all die anderen. Und sogar 2014, als Putin die Krim annektierte, war die Hauptsorge Deutschlands die neue Pipeline.

Und nun machen sich Deutschland und andere europäische Staaten abhängig von fossiler Energie aus dem Nahen Osten.

Genau. Die Macht der Erdöl-Staaten, also der Opec, ist zurück. Es ist schon erstaunlich, wie wenig sich die Welt im Grunde verändert hat. Wir sind noch immer mit denselben Problemen und Fragen konfrontiert wie in den 1970er-Jahren: Russland als Atommacht, unser Verhältnis zu China und der Nahe Osten als Kriegsgebiet.

Dabei dachten wir doch, die Superunternehmen aus dem Silicon Valley würden die Welt auf den Kopf stellen.

Was sich geändert hat, ist die Form der Kommunikation. Aber das hat die Machtordnung nicht wirklich verändert. Hier geht es noch immer um Armeen und Panzer, um Raketen und Kriegsschiffe. Jene, die dachten, die sozialen Medien würden im Arabischen Frühling die Welt zu Gunsten der Demokratie verändern, sind die gleichen, die nun warnen, dass die sozialen Medien die Welt zu Gunsten von Autokratien verändern. Keines von beidem ist richtig. Es hat sich weniger verändert, als wir gehofft hatten, und es wird sich weniger verändern, als wir nun fürchten.

Chinas Präsident Xi Jinping hat mit digitalen Mitteln einen monumentalen Überwachungsapparat aufgebaut. Ist das nicht Grund genug, das Schlimmste zu befürchten?

Xi hat mehr Macht über die Kommunikation in China, als sie Stalin in den 1930er- und 1940er-Jahren in Russland hatte. Und dennoch sind die Chinesen auf die Strasse gegangen, um gegen die Null-Covid-Politik zu demonstrieren – was Xi letztlich dazu gebracht hat, seine Politik zu ändern.

War es nicht einfach die wirtschaftliche Situation, die Xi zum Umdenken gezwungen hat?

Sicher auch. Die Technokraten in der Partei haben bestimmt auf die unbefriedigenden Wachstumszahlen gezeigt. Dennoch: Es ist schon erstaunlich, dass die traditionellste Form des Protests, der Gang auf die Strasse, als Katalysator für eine 180-Grad-Wende diente. Was ich als Historiker festhalten kann: Wir überschätzen grundsätzlich, wie stark sich die Welt verändert hat.

Woran sehen Sie das?

Hätte sich die Welt tatsächlich so stark verändert, wie wir glauben, dann würden wir die Theaterstücke von Shakespeare nicht mehr verstehen. Es gibt auch heute noch viele shakespearsche Figuren in unserer Welt. Selenski ist doch Henry V: Vergeudete Jugend, eine Witzfigur, die niemand ernst nimmt – und dann ein Kriegsheld. Diese Geschichte ist so unwiderstehlich, dass wir sie immer wieder hören wollen.

