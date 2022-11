Nach Polen-Zwischenfall: Wird Putin für uns alle zur Bedrohung?

Interview Nach Zwischenfall in Polen: Putin zündelt an der Nato-Grenze – wird er für uns alle zur Bedrohung? Das sagt der Militärexperte Die Aufregung um einen Einschlag in Polen mit zwei Toten war am Dienstag gross. Nun zeigt sich: Es waren keine russischen Geschosse, sondern Trümmerteile einer ukrainischen Abfangrakete. Der Vorfall zeigt jedoch, wie angespannt die Lage an der Nato-Grenze ist. Sicherheitsexperte Frank Sauer von der Bundeswehr-Uni in München ordnet ein - und sagt, warum der Winter für die Ukrainer einen entscheidenden Vorsprung bringen könnte. Fabian Hock Jetzt kommentieren 16.11.2022, 14.49 Uhr

Russlands Präsident Wladimir Putin: Seine Armee hat am Dienstag Kiew und andere ukrainische Städte unter Beschuss genommen und es dabei gezielt auf die Energieinfrastruktur abgesehen. Sergei Bobylev / AP

Es waren keine russischen Raketen, die am Dienstag zwei Menschen in Polen töteten. Trotzdem herrscht in der Nato Alarmstimmung. Wie bedrohlich ist die Situation?

Frank Sauer: Es ist nicht das eingetreten, was als Befürchtung seit dem 24. Februar im Raum steht. Also kein versehentlicher Beschuss von Nato-Territorium seitens der Russen, sondern ein Unfall. Die Polen haben darauf sehr besonnen reagiert. Auch die zunächst erwogenen Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags wurden letztendlich von Polen nicht beantragt. Trotzdem kann Polen und die Nato natürlich auf den Vorfall reagieren, etwa mit einer verstärkten Flugabwehr für polnisches Territorium. Insgesamt ist es aber glimpflich ausgegangen.

Dennoch zündelt Putin an der Nato-Grenze. Wie wahrscheinlich ist es, dass russische Raketen demnächst tatsächlich auf Nato-Gebiet einschlagen?

Bereits im März wurde ein Trainingszentrum nahe der Stadt Lwiw beschossen, nur rund 20 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Die Wahrscheinlichkeit steht im Raum, es kann passieren.

Ein grosser Krater nach dem Einschlag: In Przewodów, Polen, starben zwei Menschen, nachdem Trümmerteile einer ukrainischen Abfangrakete niedergegangen waren. Twitter

Wie würde die Nato dann reagieren?

Das lässt sich nicht pauschal sagen. Ein ganz wichtiger Punkt: Artikel 4 und auch Artikel 5 sind keine Automatismen, sondern politische Prozesse. Artikel 4 bedeutet nicht mehr als offizielle Konsultationen, und in diesen können gemeinsame Entscheidungen getroffen werden. Auch Artikel 5, die Beistandspflicht, wäre ein Prozess: Der Nato-Rat würde einberufen, es müsste konsultiert und im Konsens entscheiden werden. Mitgliedstaaten der Nato haben zudem laut Vertragstext Spielräume in der Umsetzung.

Sicherheitsexperte Dr. Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München. zvg

Von einer militärischen Reaktion der Nato sind wir aber meilenweit entfernt, waren wir am Dienstagabend und werden wir auch bis auf Weiteres sein. Explizit auch dann, wenn tatsächlich eine von Russland abgefeuerte Rakete versehentlich nach Polen fliegt. Artikel 5 ist gedacht für den Fall eines bewaffneten Angriffs auf ein Nato-Land, nicht für fehlgeleitete Raketen. Mit anderen Worten: Prozesse wie die beiden Nato-Artikel sind dafür geschaffen worden, nicht Hals über Kopf in eine Eskalation hineinzustolpern.

Die russische Armee hat am Dienstag Kiew und andere Städte grossflächig bombardiert und dabei auch gezielt die Energieinfrastruktur angegriffen. Ein Verzweiflungsmanöver Putins?

Es waren mit die schwersten Angriffe dieser Art überhaupt in diesem Krieg. Diese Angriffe dienen zum einen der Terrorisierung der ukrainischen Zivilbevölkerung. Der Wegfall der Strom- und Wärmeversorgung im Winter setzt die Bevölkerung unter erheblichen Druck, was wiederum Fluchtbewegungen zur Folge haben könnte. Strom ist aber zum zweiten einer der beiden letzten Exportgüter der Ukraine, neben Getreide. Die Ukraine muss diesen Krieg ja auch als Volkswirtschaft durchstehen.

Feuerwehrleute bekämpfen einen Brand an einem Wohnhaus in Kiew, das von einer russischen Rakete getroffen wurde. Die Angriffe vom Dienstag auf die ukrainische Hauptstadt und weitere Städte waren mit die schwersten seit Kriegsbeginn. Roman Pilipey / EPA

Dieser Unfall in Polen könnte unter Umständen damit zusammenhängen, dass russische Raketen die Stromtrassen, die von der Ukraine nach Polen gehen, unterbrechen sollten und damit die Exportmöglichkeit von Strom nach Europa nehmen. Und ukrainische Abfangraketen – oder deren Trümmer – gingen dann deswegen auf polnischem Gebiet nieder.

Militärische Eskalation bedeutet bei einem nuklear bewaffneten Staat wie Russland immer auch die Möglichkeit des Einsatzes von Atomwaffen. Wie weit sind wir davon entfernt?

Es gibt noch eine Menge konventionelle oder hybride Eskalationsschritte davor. Sabotageakte und Desinformationsaktionen zum Beispiel. Die Raketenangriffe sind nicht das einzige Feld, auf dem Putin noch eskalieren kann. Ganz so schnell ist man noch nicht bei den Atomwaffen.

Hat sich das Risiko zuletzt erhöht?

Das Risiko war nie sonderlich hoch. Es hat sich aber etwas stärker dadurch manifestiert, dass Putin mit dem Annexionsversuch der Gebiete im Osten der Ukraine und der damit verbundenen Atomdrohung, sowie mit der Mobilisierung sein politisches Schicksal sehr viel stärker mit dem Krieg verknüpft hat. In einer Poker-Analogie würde man sagen: Putin hat mit Annexion, Mobilisierung und nuklearer Drohung den Einsatz erhöht. Trotzdem ist es nichts, was uns schlaflose Nächte bereiten muss.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht in Brüssel nach einem Treffen der Nato-Botschafter. Thema: Der Zwischenfall in Polen. Olivier Matthys / AP

Wir sehen keine konkreten Vorbereitungen. Es gibt neben den Telefonaten und Treffen zwischen Vertretern Moskaus und Washingtons nun auch die G20-Deklaration, die die nuklearen Drohungen Russlands scharf verurteilt. Kein anderer Staat toleriert dieses Verhalten Russlands, auch Indien und China nicht. Aus Moskau kommt derweil das übliche Verwirrspiel aus Drohungen und Zurückrudern. Dem sollte man nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Das Risiko einer nuklearen Eskalation ist derzeit nicht akut.

Die Eskalation seitens Russlands dürfte auch mit den jüngsten Erfolgen der Ukrainer zu tun haben. Der Höhepunkt sicher die Befreiung von Cherson. Haben sie tatsächlich das Momentum auf ihrer Seite oder trügt der Schein?

Der trügt nicht, die Ukraine hat auf dem Gefechtsfeld die Initiative. Die Mobilisierung auf russischer Seite hat daran nichts geändert. Russland dürfte jetzt versuchen, die Geländegewinne zu halten und ab Frühjahr mit den neu mobilisierten Kräften wieder mehr zu machen. Die Ukrainer wissen das natürlich, deshalb wird es wohl keine ausgedehnte Winterpause oder ähnliches geben. Wenn der Winter kommt und der Boden festfriert, können die Ukrainer mit Ketten- und auch Radpanzern ihre Gegenoffensive weiterführen.

Dann würde ein Waffenstillstand derzeit einzig den Russen in die Hände spielen?

So ist es.

Ist Russlands Armee noch schlagkräftig genug, um die eroberten Gebiete zu halten?

Derzeit baut Russland eher Hindernisse auf als eine schlagkräftige militärische Verteidigung. Wie schlecht sich Russland in Charkiw und Cherson geschlagen ist, war schon erstaunlich. Ich wüsste nicht, was sich in den nächsten Wochen daran ändern sollte. Wir haben zu lange dazu tendiert, die Ukrainer zu unterschätzen und die Russen zu überschätzen. Die Ukraine ist neben weiter reichenden westlichen Waffen vor allem mit einer überragenden Kampfmoral ausgestattet. Ich wüsste also nicht, warum sich das grundlegende Verhältnis noch mal zu Gunsten Russlands drehen sollte.

Putin gibt sich trotzdem nicht geschlagen.

Putin gibt sich nicht geschlagen, aber auf Kosten von Abertausenden Menschenleben, auf ukrainischer Seite aber auch unter seinen eigenen Streitkräften, die ihm ja offensichtlich egal sind. Ob Putin militärisch das Blatt noch mal wenden kann, darf bezweifelt werden.

Dann wären wir wieder bei den Atomwaffen. Steigt nicht die Gefahr, je mehr sich Putin in die Enge getrieben fühlt?

Es ist ein Risiko. Aber mit diesem Risiko müssen wir umgehen. Wir dürfen nicht vergessen, wer uns das einbrockt, nämlich Putin. Es ist aber keine vorgezeichnete Kette von Ereignissen. Ich negiere das nukleare Risiko nicht. Aber sich davon als alleiniges Zukunftsszenario das Handeln bestimmen zu lassen, wäre falsch.

Was sollte der Westen tun?

Das Mindeste ist, die bisher geleistete Unterstützung aufrecht zu erhalten. Wir müssen der Ukraine durch diesen Winter durchhelfen. Flugabwehrsysteme spielen eine grosse Rolle aufgrund des massiven Beschusses durch Russland. Die Ukraine ist schon ziemlich erfolgreich im Abfangen der russischen Distanzwaffen. Wenn wir ihnen dabei verstärkt helfen, machen wir schon mal etwas Richtiges. Und darüber hinaus habe ich bisher noch kein stichhaltiges Argument gehört, warum man nicht auch Schützen- und Kampfpanzer liefern sollte. Diese Diskussion ist aus meiner Sicht noch nicht zu Ende geführt. Panzerhaubitzen und Geparden liefern wir schliesslich auch.

Die Schweiz blockiert Munitionslieferungen für deutsche Flugabwehrpanzer Gepard in die Ukraine. Wie bewerten Sie das?

Ich habe zu wenig Kenntnisse über die Philosophie und die Geschichte der Schweizer Neutralitätspolitik. Es mag sein, dass das aus Schweizer Perspektive völlig offensichtlich ist. Von aussen betrachtet wirkt es befremdlich.

