Albin Kurti im Interview: Suche nach Schweizer Investoren

Interview Kosovos Ministerpräsident Albin Kurti in der Schweiz: «Shaqiris und Xhakas Doppeladler war eine sehr sympathische Geste» Vordergründig ist Albin Kurti bei seiner Europatour, die ihn von Österreich in die Schweiz führt, auf der Suche nach Verbündeten im Grenzkonflikt mit Serbien. Doch hinter den Kulissen wirbt Kosovos Regierungschef intensiv um neue Investoren. Bojan Stula Jetzt kommentieren 18.01.2023, 07.50 Uhr

Kosovos Ministerpräsident Albin Kurti. Mathias Förster

Herr Ministerpräsident, herzlich willkommen in der Schweiz. Wir glauben zu wissen, wer ihre beiden Lieblingsschweizer sind.

Albin Kurti: Wer?

Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka.

(Lacht) Sie sind bestimmt die Bekanntesten. Beide sind grossartige Fussballer, und ich liebe es, ihre Spiele zu schauen, weil da immer was los ist und sie fantastische Tore schiessen. Aber für mich noch bedeutender ist Ihre ehemalige Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey. Bevor der Kosovo vor bald 15 Jahren gegründet wurde, hat sie als eine der Ersten im Ausland von einem unabhängigen Kosovo gesprochen und uns stark unterstützt. Darum war die Schweiz auch eines der ersten Länder, das uns als unabhängigen Staat anerkannt hat.

Was haben Sie gedacht, als Shaqiri und Xhaka damals an der WM in Russland im Spiel gegen Serbien «den Doppeladler machten»?

Ich habe mich gefreut. Es war, wie ich fand, eine sehr sympathische Geste, die sehr wichtig war für alle Albaner und nichts mit Politik zu tun hatte. Mit dieser Geste wollten sie einfach ihren Stolz über ihre Herkunft manifestieren.

«Nichts mit Politik zu tun»: Xherdan Shaqiris Doppeladler-Zeichen im WM-Spiel gegen Serbien 2018. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Das sahen viele in der Schweiz anders: Die Geste wurde als unnötige Provokation an die Adresse Serbiens scharf kritisiert.

Das habe ich nicht so verstanden. Der Doppeladler ist ein traditionelles Zeichen unter Albanern, wie es schon seit Jahrhunderten üblich ist, zum Ausdruck der Verbundenheit mit unserer Kultur. Shaqiri und Xhaka sind extrem populär im Kosovo und ein grosses Vorbild für viele Junge im Fussball, in dem wir uns übrigens ebenfalls stark weiterentwickelt haben. Auch im nationalen Fussball wären uns Investoren aus der Schweiz sehr willkommen.

Shaqiri und Xhaka sind beide Millionäre mit albanischen Wurzeln; das ist doch genau die Art von Geldgebern, die sie gerne ins Land holen möchten. Haben Sie schon mit ihnen darüber geredet?

Leider noch nicht, wir haben uns noch nie getroffen, das muss ich eines Tages nachholen.

Auf Nachfrage bei den hiesigen Wirtschaftsverbänden erhalten wir stets dieselbe Antwort: Schweizer Investoren lassen grösstenteils ihre Finger vom Kosovo, weil ihnen die politische Lage zu instabil ist.

Die Schweiz ist nach Deutschland der zweitgrösste Investor im Kosovo. An gewissen Sommertagen gibt es 27 Flüge zwischen Zürich und Prishtina. Das sind mehr Verbindungen als täglich mit dem Bus zwischen Prishtina und Peja. Die Investitionen aus der Schweiz sind ebenfalls 2022 gestiegen, dies um 55 Prozent. Aber die Probleme mit Serbien können wir nicht in Abrede stellen. Serbien gehört zu den wenigen europäischen Ländern, die uns nicht anerkennen und unter starkem Einfluss von Moskau stehen. Und trotz der fehlenden Anerkennung wachsen wir wirtschaftlich: 10 Prozent Wachstum beim Bruttoinlandprodukt 2022, 23 Prozent mehr Exporte. Die Steuereinnahmen sind im selben Zeitraum um 22 Prozent gestiegen, ohne dass wir an der Fiskalpolitik etwas geändert hätten. Trotz der Nichtanerkennung durch Serbien haben wir wirtschaftlichen und demokratischen Fortschritt.

Beide Länder geben sich traditionell gegenseitig die Schuld an den wachsenden Spannungen.

Es hängt nun einmal viel von Serbien ab. Seit einem Jahr versucht Serbien mit seinen Destabilisierungsversuchen, seine Macht zu erhöhen. Putins Einfluss ist dabei unübersehbar. Unser Nachbar glaubt, dass er sich international eher Gehör verschaffen kann, wenn er mit seinem Zerstörungspotenzial droht. Ich will aber keinen Nachbarn, der mit Russland verbündet ist. Ich will nicht, dass der Kosovo die Grenze zwischen der Nato und Russland bildet. Ich will eine normale Grenze zwischen zwei benachbarten Ländern.

Sie fordern von der Nato eine Erhöhung der im Kosovo stationierten KFOR-Truppen zur Stabilisierung der Lage. Wollen Sie auch mehr Schweizer Soldaten?

Wir sind der Schweiz unendlich dankbar für ihr Engagement mit der Swisscoy. Ich habe sie oft besucht. Mehr Schweizer Offiziere und Soldaten sind bei uns stets sehr willkommen.

Das heisst, Sie sind für eine Verstärkung der Swisscoy.

Ja, die Schweiz leistet ihren Beitrag und wir sind darauf angewiesen, dass dieser Beitrag nicht nur weitergeht, sondern auch wächst.

Nun steht eine neue Friedensinitiative der EU im Raum. Was ist ihr Beitrag dazu?

Es stimmt, dass auf Initiative der USA und der EU eine neue Dynamik entstanden ist. Der beste Beitrag des Kosovo ist, die Demokratie und die Wirtschaft in unserem Land zu stärken. Bei beidem machen wir Fortschritte. Demokratien führen keine Kriege, nur Diktaturen.

Welchen Nachweis haben sie für diese Fortschritte?

Wir haben uns bei der Bekämpfung der Korruption in der Rangliste von Transparency International um 17 Plätze gesteigert (auf Rang 87 von 104; die Red.). Niemand auf dem Balkan bekämpft die Korruption stärker, als wir das tun. Und im «World of Justice Project», das die Rechtsstaatlichkeit misst, haben wir uns ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr verbessert (plus 3 auf Rang 57 von 140 Ländern; die Red.). Das macht uns zum Land mit der grössten Rechtssicherheit im Westbalkan.

Reicht das, um mehr Schweizer Kapital ins Land zu locken? Was können Sie konkret Investoren aus der Schweiz bieten?

Sehr niedrige Betriebskosten, wenig Verwaltungsaufwand, eine auf maximal 10 Prozent begrenzte Unternehmenssteuer, keine Steuern auf Dividenden. Dazu sind wir ein sehr junges Land mit sehr gut ausgebildeten jungen Menschen. Alle sprechen Englisch, sehr viele sprechen Deutsch. Seit einem Jahr setzen wir nach deutschem und vor allem Schweizer Vorbild das duale Bildungssystem um, hauptsächlich in der Bau- und Gastronomiebranche. Ich habe dafür extra einen Berater aus der Schweiz, der uns zeigt, wie das geht, Shenasi Haziri. Auch das zeigt unsere enge Verbundenheit mit der Schweiz, das die dichteste albanische Diaspora der Welt beherbergt. 250'000 Menschen mit kosovarischen Wurzeln leben in der Schweiz, und wenn man durch Zürich läuft, denkt man, es seien Millionen.

Ex-Botschafter Thomas Borer hat am «Investors Summit» die Notwendigkeit betont, grosse Unternehmen zu akquirieren, in deren Schlepptau dann die kleineren folgen. Die Realität im Kosovo ist eine andere. Da findet man vor allem kleinste, kleine und mittlere Unternehmen. Reden Sie mit Nestlé, Roche, Novartis und Co.?

Natürlich wollen wir diese Unternehmen bei uns im Kosovo, um uns auf die Landkarte der strategischen Expansionen zu bringen, aber konkrete Gespräche haben noch nicht stattgefunden. Doch wir nähern uns aufgrund unserer Fortschritte immer mehr dem Punkt, an dem wir auch die Logos der grossen Firmennamen bei uns im Kosovo werden leuchten sehen. Ich hoffe, zum Ende meiner Amtszeit werden wir die grossen Schweizer Firmen im Kosovo haben.

Wie viele neue Investoren oder Höhe der Investitionen haben Sie sich bei Ihrer Werbetour in der Schweiz zum Ziel gesetzt?

Das haben wir nicht quantifiziert. Wir spüren viel Interesse, aber eine Bilanz werden wir erst zum Ende meiner Amtszeit ziehen.

Vorerst führt aber Wladimir Putin weiterhin seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine, mit seinem destabilisierenden Einfluss auf dem Balkan. Wie stark hoffen Sie auf Putins Niederlage und seinen Fall?

Frieden gibt es nur mit einem Sieg der Ukraine, darauf hoffen wir und dafür unterstützen wir die Ukraine von ganzem Herzen. Allerdings bin ich skeptisch, dass danach jemand in Russland an die Macht kommt, der sich allzu stark von Putin unterscheiden wird.

Weshalb nicht?

Die Erweiterung des eigenen Territoriums ist in Russland historisch tief verwurzelt. Putin hat das eigene Volk instrumentalisiert, seinen Hunger nach Expansion zu teilen. Er will ein neuer Zar werden, dann stellt sich beim Volk auch die Frage der Demokratisierung nicht mehr. Mir wurde das bewusst, als er ständig über Peter den Grossen und Aleksander Newski redete und deren Jubiläen beging. Da dachte ich, jetzt macht Putin dasselbe wie Milosevic 1989. Zuerst feierte Milosevic den 600. Jahrestag der Schlacht auf dem Amselfeld und danach überfiel er die Staaten von Ex-Jugoslawien. Wenn man das weiss, dann versteht man auch die heutigen Vorgänge. Darum waren wir Albaner zusammen mit den Balten die Ersten, für die klar war, dass Putin die Ukraine überfallen würde.

Treffen mit potenziellen Schweizer Investoren Das Podiumsgespräch mit Albin Kurti und dem Schweizer Ex-Botschafter Thomas Borer ist Programmpunkt des ersten «Investorengipfels Kosovo-Schweiz», mit dem der 47-jährige Ministerpräsident seinen Abstecher ans Davoser WEF einläutet. Der Ukraine-Krieg und die schwere Krise mit dem schwierigen Nachbarn Serbien schweben über dem Netzwerkanlass in Rüschlikon am Ufer des Zürichsees. Dabei möchten doch Kurti und seine mitgereiste Wirtschaftsministerin Artane Rizvanolli viel lieber über die «grossartigen Gelegenheiten» sprechen, die sein Land den dringend benötigten neuen Investoren aus der Schweiz bieten könnte. Gastgeber ist der Schweizer IT-Entwickler Selise, der vor einem Jahr in Prizren ein Zweigstelle eröffnet hat, mit dem Ziel der digitalen Transformation im Kosovo. Überschwänglich lobt Thomas Borer den jungen Balkan-Staat und dessen Ministerpräsidenten, insbesondere wegen seiner Haltung im Ukraine-Krieg: «Hier geht es um einen Krieg zwischen Gut und Böse. Kosovo ist auf der richtigen Seite der Geschichte. Das ist die Hauptsache.» Mit Blick auf Kurti verspricht der Schweizer-Ex-Botschafter: «Das wird die EU Ihnen nicht vergessen.» Im vergangenen Dezember hat Kosovo bei der EU offiziell sein Beitrittsgesuch eingereicht. (bos)

