Interview «Klarer Hinweis, dass er bereit ist, Atomwaffen einzusetzen»: Russland-Experte erklärt Putins Drohrede Der russische Präsident mobilisiert Reservisten und hat eine klare Botschaft an den Westen. Russland-Experte Gerhard Mangott erklärt, wie ernst es Putin ist und wie es nun weitergehen könnte. Pascal Ritter 2 Kommentare 21.09.2022, 13.30 Uhr

Verspätet, aber deutlich: Russlands Präsident Putin wandte sich mit einer Fernsehansprache an die Bevölkerung und an den Westen. AP

Russlands Präsident Wladimir Putin liess lange auf sich warten. Seine Rede war für Dienstagabend angekündigt, erst am Mittwochmorgen äusserte er sich dann zum Ukraine-Krieg. Er kündigte die Mobilisierung von 300'000 Reservisten an und sagte, Russland sei bereit, sich mit allen Mitteln zu verteidigen. Dies sei «kein Bluff».

Was ist von diesen Worten zu halten? Der österreichische Politologe Gerhard Mangott verfolgt den Ukraine-Konflikt seit Jahren. Seit Beginn der Invasion gehört er zu den gefragtesten Experten, wenn es darum geht, die russische Politik und Kriegsführung zu erklären. Er ordnet die Aussagen Putins ein.

Putin hat eine Rede zum Ukraine-Krieg gehalten. Was sind für Sie die wichtigsten Aussagen?

Gerhard Mangott: Putin hat einen Schritt getan, den er bislang scheute. Er hat eine Teilmobilmachung von Reservisten angeordnet. Er hatte militärisch gesehen keine andere Wahl, denn die Reihen der russischen Soldaten in der Ukraine sind ausgedünnt. Sehr viele Soldaten sind gefallen oder verwundet. Und die Bemühungen der letzten Monate, Söldner und Freiwillige zu rekrutieren, waren nicht sonderlich erfolgreich. Um weiter gegen die Offensiven der Ukraine bestehen zu können, braucht es mehr Soldaten. Das zweite Grosse, das man aus dieser Rede mitnehmen kann, ist Putins Aussage, er sei bereit, alle verfügbaren Mittel einzusetzen, um Russland zu verteidigen. «Wir bluffen nicht», sagte er. Das ist ein verdeckter Hinweis darauf, dass Russland bereit ist, Nuklearwaffen einzusetzen, wenn es für erforderlich gehalten wird.

Politologieprofessor Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck. Privat

Sprechen wir zuerst über die Mobilmachung. Es ist keine Generalmobilmachung, sondern eine Teilmobilmachung. Kann man sagen: Putin ist noch nicht bis zum Äussersten gegangen?

Nein, man darf den Umstand, dass es keine Generalmobilmachung ist, nicht als ein Zögern Putins interpretieren. Die russischen Streitkräfte sind infrastrukturell nicht auf eine Generalmobilmachung vorbereitet. Es wird mit den angestrebten 300’000 Reservisten ohnehin schon schwierig genug. Die müssen ja noch trainiert und mit Waffen ausgerüstet werden. Und später müssen sie im Feld versorgt werden. Das ist alles nicht einfach und braucht Zeit. Zudem ist eine Teilmobilmachung für die russische Bevölkerung leichter verkraftbar als eine Generalmobilmachung. Bisher hat Putin versucht, den Eindruck der Normalität aufrechtzuerhalten. In weiten Teilen des Landes hiess es so ungefähr: «Dort unten in der Ukraine, findet eine militärische Spezialoperation statt. Es läuft alles nach Plan, aber euer Alltagsleben ist davon wenig berührt».

Diesen Schein kann Putin nun nicht mehr aufrechterhalten.

Eine Teilmobilmachung – und schlimmer wäre noch eine Generalmobilmachung – heisst nun, dass Väter und Söhne aus ihren Familien und ihren Berufen herausgerissen werden, um an die Front zu gehen. Da ist es für Putin wohl vertretbarer, von einer Teilmobilmachung zu sprechen. Er versucht noch einen Teil des Scheins aufrechtzuerhalten.

Eine ballistische Interkontinentalrakete hebt aus einem Silo irgendwo in Russland ab. Der Kreml hat die Modernisierung der strategischen Nuklearstreitkräfte Russlands zu einer seiner obersten Prioritäten erklärt. Russian Defense Ministry Press Service via AP

Wie müssen wir uns eine Teilmobilmachung vorstellen. Werden nun alle zu den Waffen gerufen oder lediglich bereits trainierte Soldaten, also Reservisten?

Es geht im Augenblick nicht darum, jeden männlichen Russen zwischen 18 und 59 einzuberufen. Als ersten Schritt geht es um die Mobilisierung von Leuten mit militärischer Erfahrung, das heisst, Leute, die mit Waffen umgehen können. Es werden wohl vor allem Reservisten mobilisiert, die für bestimmte Waffensysteme ausgebildet sind. Trotzdem braucht es eine gewisse Zeit, bis diese Soldaten an die Front kommen.

Wenn man mobilmacht, ist man im Krieg. Spricht Putin nun auch von einem Krieg. Bisher hat er das Wort vermieden.

Nein, er hat zwar davon gesprochen, dass Russland seine Freiheit, seine Unabhängigkeit und seine territoriale Integrität schützen müsse gegen einen Angriff des kollektiven Westens. Das Wort Krieg hat er aber nicht explizit verwendet. Nach meiner Auffassung des russischen Rechts ist für eine Teilmobilmachung die Ausrufung des Kriegszustandes notwendig. Und das müsste durch den Föderationsrat, das Oberhaus des russischen Parlamentes, auf Antrag des Präsidenten erfolgen, aber diesbezüglich hat Putin nichts gesagt. Das heisst nicht, dass es nicht doch kommt, aber sicher ist es eben nicht. Vielleicht will man diese Illusion, es sei immer noch kein Krieg unter allen Umständen aufrechterhalten, das grenzt aber an Rechtsbeugung.

Putin drohte mit Atombomben. Das ist kein Novum, er hat dies schon früh nach Beginn der Invasion getan. War das nun einfach mehr vom Gleichen oder erleben wir eine weitere Eskalation?

Putin sagte heute: «Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um Russland zu verteidigen, und das ist kein Bluff.» Er ist also bereit, nach der russischen Nukleardoktrin zu handeln. Diese lautet: «Wenn die Existenz des russischen Staates in Gefahr ist, werden Nuklearwaffen eingesetzt.» Seine Rede ist schon ein klarer Hinweis darauf, dass er dazu bereit ist.

Es ist nicht Putins erste Drohung mit der Atombombe: Diese Karikatur zeichnete Silvan Wegmann im März 2022. Silvan Wegmann

Wenn das Putin wirklich ernst meint, wie würde er als Nächstes vorgehen?

Die erste Stufe der Umsetzung dieser Drohung wäre, dass Putin ganz konkret mit dem Einsatz taktischer Nuklearwaffen droht. Wenn das nichts nützt, könnte er demonstrativ eine taktische Atombombe über unbewohntem Gebiet detonieren lassen, um die russische Entschlossenheit noch deutlicher zu machen. Und wenn das dann auch nicht dazu führt, dass der Westen und die ukrainische Regierung auf eine weitere Gegenoffensive auf bisher russisch kontrolliertes Gebiet verzichten, halte ich auch den Einsatz von Nuklearwaffen für möglich.

Putin sagt, er unterstütze die Referenden in den russisch besetzen Gebieten. Was geht dort vor sich? Wie ist das Verhältnis zwischen lokalen prorussischen Kräften und den Invasoren?

Letztlich liegt die Verantwortung aller politischen Entscheidungen bei der Besatzungsmacht, also auf russischer Seite. Diese Beschlüsse wurden formal zwar in Gremien dieser Regionen über Gesetze beziehungsweise Dekrete gefällt, aber natürlich passiert das alles auf Anordnung der russischen Seite. Putin hat angekündigt, dass Russland alles tun wird, um die Durchführung dieser Referenden zu sichern. Zudem werde Russland, sollte das Referendum über einen Beitritt zu Russland positiv ausgehen, was jetzt ja schon feststeht, umgehend diese Regionen in den russischen Staatsverband aufnehmen.

Nur schon logistisch dürfte es schwierig werden, das Referendum wie angekündigt per Post und Internet durchzuführen. Beides funktioniert in den Gebieten teilweise nicht mehr.

Ja, es ist zweifellos so, dass die Art der Durchführung der Referenden bedeutet, dass sicherlich nicht alle abstimmen können, die Geflüchteten natürlich ohnehin nicht. Und bei einer elektronischen Stimmabgabe kann alles manipuliert werden. Man kann nicht von einem regulären Referendum ausgehen. Das Ergebnis ist schon bestimmt und soll nur noch zum Schein durch das Volk bestätigt werden.

Was wissen Sie über die Stimmung in Russland? Sie haben gesagt, es werden Väter und Söhne von der Arbeit weggeholt. Haben Sie schon ein Bild, wie die russische Gesellschaft darauf reagiert?

Sicherlich mit grösserem Widerstand als in den letzten Monaten, als es darum ging, dass Vertrags- und Zeitsoldaten in der Ukraine eingesetzt werden in etwas, das eben nicht Krieg genannt wurde. Wenn jetzt dieses militärische Abenteuer Russlands wirklich in fast jede Familie hineinwirkt, wird die russische Bevölkerung spüren, was es bedeutet, im Krieg zu sein. Das könnte die Stimmung langsam zum Kippen bringen. Das war auch der Grund, warum Putin sich so lange gezögert hat, eine Mobilmachung anzuordnen.

Gibt es dafür schon Anzeichen? Am Anfang des Krieges gab es Demonstrationen. Davon hat man in letzter Zeit nichts mehr gehört.

Nein, und das ist angesichts der Zensurgesetze auch nicht verwunderlich. Die Leute riskieren wirklich alles, wenn sie auf die Strasse gehen. Ich glaube auch nicht, dass es zu einer grossen Mobilisierung der russischen Bevölkerung käme, aber die Stimmung in der Bevölkerung könnte sich gegen Putin wenden und das muss er berücksichtigen. Davor hatte er auch bisher immer Sorge und deswegen gab es bisher keine Mobilmachung. Aber jetzt hat er militärisch einfach keine andere Wahl und muss schauen, wie er eine Stimmungsschwankung in der Bevölkerung einigermassen in den Griff bekommen kann.

Wie sieht es aus in den Eliten? Es gab Berichte, dass sich schon ein Teil abwendet. Lokale Politiker äusserten sich gegen Putin . Wie schätzen Sie die Lage ein?

Es gab Lokalpolitiker, die sich kritisch geäussert haben, aber das waren wenige. Das war zwar sehr mutig, hat aber politisch überhaupt nichts zu bedeuten. Das wird Putin nicht gefährlich. Die Kritik der nationalistischen Rechten richtete sich bislang vor allem gegen die Armeeführung und nur sehr indirekt oder gar nicht gegen Putin selbst. Es gibt noch keine Anzeichen einer Absetzbewegung in der russischen Elite, die Putin gefährlich werden könnte.

Was hat der Westen für Optionen, auf Putins Drohungen zu reagieren?

Die russische Botschaft ist ganz klar: Wenn der Westen nicht aufhört, die Ukraine militärisch zu unterstützen, droht die Eskalation bis hin zum Einsatz nuklearer Waffen. Die grosse Frage ist, wie der Westen reagieren wird. Aber von dem, was man bisher gehört hat von westlichen Stimmen, lautet das Credo: «Wir lassen uns nicht abschrecken, wir bleiben standfest und werden die Unterstützung der Ukraine fortsetzen.»

Sehen Sie irgendwie eine Möglichkeit, wie man in dieser Situation einen Frieden hinbekommt?

Im Augenblick überhaupt nicht. Für Verhandlungen besteht keine Möglichkeit mehr. Beide Seiten wollen das nicht. Die ukrainische Seite, jetzt, nachdem diese Referenten angesetzt wurden, schon gar nicht. Insofern halte ich eine Verhandlungslösung derzeit für völlig ausgeschlossen.

Die Zeichen stehen also auf Eskalation. Auch eine Einfrierung des Konflikts, wie er lange erwartet wurde, ist nicht in Sicht.

Das wäre nur möglich, wenn die Ukraine und der Westen sich von der Drohung Russlands mit dem Einsatz von Nuklearwaffen abschrecken liessen und dann das Kriegsgeschehen verlangsamen oder Offensivoperationen einstellen würde, aber das ist nach derzeitigem Stand nicht sehr wahrscheinlich.

Warum liess Putin so lange auf sich warten mit der Rede, die ja auf Dienstagabend angesetzt war?

Da kann man viele Gründe vermuten. Das kann ein logistischer Grund sein. Vielleicht ist Putin aus Samarkand, wo er sich aufgehalten hat, zuerst nach Sotschi geflogen und ist erst heute früh im Kreml angekommen. Es kann aber auch bedeuten, dass es in der russischen Führung lange Zeit Diskussionen darüber gab, was in dieser Rede nun gesagt und angeordnet werden sollte. Wir können es schlichtweg nicht wissen.

Es gibt Spekulationen über den Gesundheitszustand Putins. Sie verfolgen seine Reden. Wirkt er auf Sie fit?

Ich denke, die Gerüchte über angebliche gesundheitliche Probleme werden mit einem spezifischen Zweck gestreut, aber Putin sieht nicht krank aus und hat auch in den letzten Wochen und Monaten nicht den Eindruck eines Kranken oder sogar unheilbar Kranken erzeugt.

Zur Person Gerhard Mangott ist Professor der Politikwissenschaften an der Universität Innsbruck. Sein Spezialgebiet ist die Sicherheitspolitik der ehemals sowjetischen Gebiete. Er ist einer der gefragtesten Experten zur Ukraine-Krise.

