Interview «Er hat die Welt verändert»: Gorbatschow-Freund Horst Teltschik sagt, was vom ehemaligen Sowjet-Präsidenten bleibt Horst Teltschik lernte Michail Gorbatschow 1985 in Moskau kennen. Das erste Zusammentreffen war ernüchternd. Die Beziehung entwickelte sich zu einer Freundschaft und hielt bis zu Gorbatschows Tod. In einem Brief an Teltschik äusserte dieser noch vor Kurzem seine Zukunftssorge.

Exklusiv für Abonnenten

15. Juli 1990 im Kaukasus: Damals bestand zwischen Helmut Kohl und Michail Gorbatschow eine Freundschaft. Als sich die beiden Politiker 1985 kennengelernt hatten, war der deutsche Kanzler noch wenig optimistisch. Keystone/15.07.1990

Wann haben Sie Michail Gorbatschow zum ersten Mal getroffen?

Das war im März 1985 in Moskau. Ich bin mit Bundeskanzler Helmut Kohl zur Trauerfeier von Gorbatschows Vorgänger Konstantin Tschernenko gereist – nicht in erster Linie, um Tschernenko zu würdigen, sondern um seinen Nachfolger zu treffen. Mit Präsident Gorbatschow lernten wir nach drei todkranken Generalsekretären der KPdSU - Breschnew, Andropow und Tschernenko – zum ersten Mal einen relativ jungen, gesunden und sehr agilen Generalsekretär kennen. Der darüber hinaus keine langweiligen Statements des Politbüros vorlas, sondern bereit war, über Wesentliches zu diskutieren.

1985 war die Deutsche Frage vermutlich noch kein Thema?

Nein. Das erste Treffen mit Präsident Gorbatschow war ernüchternd. In dieser ersten Unterhaltung zwischen ihm und Helmut Kohl war nicht erkennbar, dass er eine grundlegende Reformpolitik betreiben würde. Im Gegenteil: Aussenpolitisch bekam Kohl von Gorbatschow das Signal mit auf den Weg, dass sich – sollte die BRD die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen nicht sofort beenden – die Beziehungen zwischen Moskau und Bonn nicht verändern würden. Kohl war ernüchtert.

Wie entwickelte sich das persönliche Verhältnis zu Gorbatschow?

Was die Chemie, also das Persönliche betrifft, ändert sich alles durch Gorbatschows Staatsbesuch im Juni 1989 in Bonn. Damals hat sich zwischen ihm und Helmut Kohl eine sehr persönliche Beziehung entwickelt. Dieser Staatsbesuch hat Gorbatschow das Gefühl gegeben, dass Deutschland für seine Politik von Glasnost und Perestroika der entscheidende Partner werden könnte.

Michail Gorbatschow war nur sechs Jahre im Amt. Was bleibt von ihm?

Er hat die Welt verändert.

Der Kontakt zwischen Ihnen und Gorbatschow brach nie ab. Wann haben Sie sich zuletzt getroffen?

Das war vor zwei Jahren in Moskau.

Hat er die aktuelle Entwicklung kommen sehen?

Er hat mir zu meinem 80igsten Geburtstag einen Brief geschrieben. Darin heisst es (liest vor): «In letzter Zeit hat sich die Situation in Europa und der Welt wieder verschlechtert. Das beunruhigt die Menschen guten Willens.» Dann nimmt er Bezug auf mein Buch aus dem Jahr 2019 «Russisches Roulette – vom Kalten Krieg zum Kalten Frieden» (liest vor): «Du forderst uns auf, endlich aus dem Kalten Krieg die Lehren zu ziehen. Du schreibst, dass wir dringend eine Neuauflage des Spannungsabbaus brauchen, wenn wir nicht aus der Kalten Welt in einen heissen Konflikt abgleiten wollen. Ich teile Deine Meinung.» Gorbatschow war über die Entwicklung sehr besorgt und der Meinung, dass sich die Situation dramatisch verschlechtert hat und es dringend einen Neubeginn der Beziehungen erfordere.

Hat er sich zu Präsident Wladimir Putin geäussert?

Nein, das hab ich auch nie provoziert. Ich habe ihn nicht gefragt, was er von Putin hält. Bei Gesprächen in Moskau wissen Sie nie, wer alles mithört. Ihn zu einer Antwort zu reizen, die ihm am Ende hätte schaden können, das wollte ich nicht.

Gorbatschow wird in der Welt gefeiert, nur in seiner Heimat ist er umstritten.

Ich erinnere mich an eine Geburtstagsfeier von Gorbatschow in Moskau. Da wurden zahllose Reden auf Gorbatschow gehalten. Da stand der Vorsitzende der sozialliberalen Jabloko-Partei, Grigori Jawlinski, auf und sagte: «Michail Sergejewitsch, Du hast uns die Freiheit gebracht. Aber jetzt liegt es an uns, etwas daraus zu machen.» Das war die Ausgangslage. Gorbatschow hat mit seiner Politik die Sowjetunion geöffnet und die Chance für eine Reformpolitik eröffnet. Von da an lag es an den Russinnen und Russen selbst, etwas daraus zu machen. Gorbatschow hat mit der Charta von Paris 1990 den Grundstein für ein neues Europa mit Russland gelegt. Die Konzepte lagen auf dem Tisch. Nur die Nachfolger haben nichts daraus gemacht. Das gilt für beide Seiten. Für den Westen. Und für Russland sowieso.