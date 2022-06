Inflation: US-Notenbank hebt Leitzins um 0,75 Prozent an

Inflation Grosse Überraschung: Die US-Notenbank Fed erhöht Leitzins um 0,75 Prozentpunkte – auch wegen des Kriegs in der Ukraine Die Inflation hat auch Übersee fest im Griff. Zum dritten Mal in diesem Jahr korrigiert die US-Notenbank ihren Leitzins. Diesmal greift sie zu einem rigorosen Schritt: Der Leitzins wird um drei Viertel Prozentpunkte angehoben. 15.06.2022, 20.20 Uhr

Jerome Powell, Chef der Federal Reserve. AP

Die US-Notenbank Fed hat ihren Leitzins kräftig angehoben: Der Zins steigt um 0,75 Prozentpunkte und liegt jetzt in einer Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekannt gegeben hat. Analysten hatten überwiegend eine Straffung um 0,5 Prozentpunkte erwartet. Viele Beobachter hatten allerdings auch einen grösseren Schritt prognostiziert. An den Finanzmärkten wurde ein Schritt um ebendiese 0,75 Punkte erwartet. Dies ist gleichbedeutend mit dem höchsten Anstieg seit fast 30 Jahren.

Hintergrund der deutlichen Straffung ist die hohe Inflation, die gegenwärtig so ausgeprägt ist wie seit über 40 Jahren nicht mehr. Bereits im Mai hatte die Notenbank das Zinsniveau um 0,5 Prozentpunkten angehoben und im März um 0,25 Prozentpunkte.

Im laufenden Jahr rechnet die Federal Reserve (Fed) mit einer höheren Inflationsrate als noch vor drei Monaten angenommen. Die Teuerungsrate soll trotz der geplanten Erhöhungen des Leitzinses 2022 durchschnittlich bei 5,2 Prozent liegen, eine Steigerung von 0,9 Prozentpunkten gegenüber der vorigen Prognose vom März, wie Daten der Zentralbank zeigten.

Das Kerninflation, also ohne Berücksichtigung von Lebensmittel- und Energiepreisen, soll dieses Jahr demnach bei 4,3 Prozent liegen. Die Fed musste ihre Prognosen zur Inflationsentwicklung seit Beginn der Corona-Pandemie bereits mehrfach nach oben korrigieren. Die Fed ist den Zielen der Preisstabilität und Vollbeschäftigung verpflichtet.

Auch der Ukraine-Krieg spielt eine Rolle

Der Ausschuss der Bank sei bestrebt, auf längere Sicht ein Maximum an Beschäftigung und eine Inflationsrate von 2 Prozent zu erreichen, heisst es in der offiziellen Mitteilung.

Mit ein Grund für die Anhebung des Leitzinses ist auch der anhaltende Krieg in der Ukraine. Dazu heisst es: «Der Einmarsch Russlands in der Ukraine verursacht enorme menschliche und wirtschaftliche Not. Die Invasion und die damit zusammenhängenden Ereignisse erzeugen einen zusätzlichen Aufwärtsdruck auf die Inflation und belasten die globale Wirtschaftstätigkeit.» (dpa/cri)