Indonesien: Neues Gesetz zu sexueller Gewalt verabschiedet

Indonesien Lang erwartetes Gesetz zu sexueller Gewalt verabschiedet Sechs Jahre wurde über das neue Gesetz diskutiert, das nun physische und nicht-physische sexuelle Gewalt sowie sexuelle Belästigung mithilfe elektronischer Kommunikationsmittel unter Strafe stellt. 12.04.2022, 09.39 Uhr

Eine Aktivistin hält am Weltfrauentag in Jakarta ein Schild hoch, auf dem sie fordert, sexuelle Ausbeutung zu stoppen. Keystone

Das indonesische Parlament hat nach jahrelangen Beratungen und Kontroversen einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung sexueller Gewalt verabschiedet. Das Repräsentantenhaus des Inselstaates nahm am Dienstag den seit sechs Jahren diskutierten Entwurf in seiner Plenarsitzung an. Nur die konservative Prosperous Justice Party stimmte dagegen. Im Land mit der grössten muslimischen Bevölkerung weltweit gilt das Gesetz als zukunftsweisend. Von Aktivisten wurde es weitgehend begrüsst.