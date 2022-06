In Indien wurde ein 11-jähriger Junge nach mehr als 100 Stunden aus einem rund 25 Meter tiefen Brunnenschacht gerettet. Rettungskräfte befreiten das Kind am Mittwochmorgen aus dem Stollen, in den es mehr als 4 Tage zuvor gefallen war.

17.06.2022, 05.00 Uhr